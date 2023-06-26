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Коммерсантъ FM
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Экс-прокурору Норильска назначили 15 лет тюрьмы по третьему делу о коррупции

В Норильске (Красноярский край) сегодня завершилось рассмотрение третьего уголовного дела в отношении бывшего прокурора города Хаважа-Бауди Гутаева, который обвинялся в коррупции. Как рассказали «Ъ» источники, за получение двух взяток (ч. 3 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 12 млн руб. ему назначили 15 лет колонии строгого режима. С учетом первых двух приговоров, которые экс-прокурору вынесли за взяточничество в феврале и марте 2022 года, общий срок заключения составит 20 лет, штраф — 27 млн руб.

В декабре 2019 года Хаважа-Бауди Гутаева задержали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю. В отношении него завели три уголовных дела о получении взяток. Суд поместил экс-прокурора в СИЗО и в дальнейшем неоднократно продлевал ему срок нахождения под стражей. В последующем он был освобожден от должности и уволен из ведомства «за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

В феврале 2022 года горсуд Норильска рассмотрел первое дело о взятке в отношении экс-прокурора и назначил ему 11 лет колонии строгого режима, штраф в размере 10,7 млн руб. и лишил классного чина «младший советник юстиции». В марте 2022 года к этому наказанию ему добавили четыре года заключения и штраф 6,3 млн руб.

Константин Воронов, Новосибирск

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