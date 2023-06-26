Запасной вылет

В воскресенье новозеландский лидер Крис Хипкинс вылетел вместе с делегацией представителей бизнеса в Китай, который является для Новой Зеландии крупнейшим и важнейшим торговым партнером. При этом из Веллингтона вылетело сразу два самолета. Но не из-за размера делегации или важности Китая для новозеландского бизнеса. Просто у Новой Зеландии очень старые самолеты, и нет никакой гарантии, что один из них не сломается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс

Фото: Nick Perry / AP Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс

Фото: Nick Perry / AP

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс отправился на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином сразу на двух самолетах. На одном из Boeing 757 королевских ВВС Новой Зеландии летел сам глава правительства и члены делегации, а на втором не летел никто. Он вылетел из Веллингтона только на тот случай, если у первого возникнут технические неполадки.

Оппозиция тут же обвинила господина Хипкинса в том, что тот совершенно не заботится об экологии. Это все равно что «если кто-то проехался бы 606 раз на Ford Ranger по Новой Зеландии», заявил лидер либертарианской партии ACT Дэвид Сэймур.

В офисе премьер-министра поспешили объясниться: «Было сочтено, что наличие запасного самолета — оправданная мера, чтобы наша миссия к крупнейшему торговому партнеру завершилась успехом».

И у премьера действительно были причины для столь необычного решения. Дело в том, что эскадрилья №40, услугами которой и пользуется премьер-министр страны, эксплуатирует два самолета Boeing 757–2K2. Это те же Boeing 757–200, которые выпускались с 1980-х годов и перестали производиться еще в 2004 году. Королевские ВВС Новой Зеландии приобрели самолеты в 2003 году у голландского лоукостера Transavia, и к тому моменту они уже успели отлетать почти 10 лет. Другими словами, эти самолеты не просто старые, а очень старые.

В пользу решения Криса Хипкинса говорит и длинный список случаев, когда у высокопоставленных политиков Новой Зеландии возникали проблемы с вылетом из-за технических неполадок самолетов. В прошлом году тогдашняя премьер-министр Джасинда Ардерн застряла в Антарктиде, когда ее транспортный C-130 сломался. Домой ей пришлось лететь уже на итальянском самолете. До этого во время визита в США ее самолет сломался в Вашингтоне, и улетать ей пришлось уже коммерческим рейсом.

Во все том же 2022 году от технических неполадок пострадал министр обороны Пеени Энаре и делегация из 30 человек, которые застряли на время на Соломоновых островах.

Наконец, в 2016 году тогдашний премьер-министр Джон Ки застрял на ночь в австралийском городе Таунсвилл после того, как самолет Boeing-757, перевозивший торговую делегацию в Индию, сломался. За ними вылетел второй самолет, но визит в Индию в итоге сократился на день.

«Возраст 757-х уже почти 30 лет, они приближаются к концу своих сроков эксплуатации и подлежат замене в период с 2028 по 2030 год»,— заявил представитель Криса Хипкинса. Впрочем, разговоры о замене двух старых Boeing 757–200 идут уже несколько лет. И изначально предполагалось, что они уйдут на покой еще в 2021 году.

Кирилл Сарханянц