На предприятиях «Элси» в Новосибирской области запущены три дробильно-сортировочных комплекса

Компания «Элси» сообщила о запуске трех дробильно-сортировочных комплекса в Новосибирской области – на разрезах «Восточный» и «Колыванский». Максимальная производительность одного ДСК — 465 т в час, сообщает пресс-служба компании. Запуск комплексов позволит предприятиям увеличить объем переработки рядового антрацита на 9 млн т в год.

«Новые ДСК заменят 15 мобильных сортировок и 30 погрузчиков, что приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ почти на 300 тонн в год», — комментирует главный технолог ООО «УК «Элси» Андрей Буйвич.

«Элси» принадлежит бизнесмену и создателю Yota Альберту Авдоляну. Его угольные активы были объединены в августе 2022 года. В них входит «Эльга Уголь» (разрабатывает крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение в Якутии) и «Сибантрацит» («Сибирский антрацит» и разрез «Восточный» в Новосибирской области, а также разрез «Кийзасский» в Кемеровской области).

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Лолита Белова