МИД Киргизии разбирается в обстоятельствах драки 500 киргизов и таджиков на месторождении под Иркутском

Министерство иностранных дел Киригизии разбирается в обстоятельствах массовой драки, происшедшей 23 июня на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (оператор ПАО «Газпром».— «Ъ») Жигаловского района Иркутской области России между гражданами Киргизской Республики и Республики Таджикистан. Как уточняется в сообщении на сайте МИДа, драка произошла «на бытовой почве», в ней участвовало более 500 человек.

«Канцелярией посольства КР в РФ данный вопрос держится на контроле. Была оперативно установлена связь с пострадавшими. Пятеро граждан Кыргызской Республики получили травмы разной степени тяжести, один из них госпитализирован. Консул канцелярии посольства в городе Иркутске выехал на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики»,— уточняется в сообщении.

Отмечается также, что консул киргизского посольства встретится с представителями местных правоохранительных органов, которые проводят в настоящее время оперативно-следственные мероприятия.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах Иркутской области сообщил, что драка произошла между рабочими, живущими на месторождении, «из-за споров по соблюдению очереди в столовой», в ходе конфликта «применялись подручные предметы», всего медицинская помощь понадобилась девяти гражданам, «пятеро из которых были госпитализированы».

Влад Никифоров, Иркутск