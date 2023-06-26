Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Киргизии разбирается в обстоятельствах драки 500 киргизов и таджиков на месторождении под Иркутском

Министерство иностранных дел Киригизии разбирается в обстоятельствах массовой драки, происшедшей 23 июня на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (оператор ПАО «Газпром».— «Ъ») Жигаловского района Иркутской области России между гражданами Киргизской Республики и Республики Таджикистан. Как уточняется в сообщении на сайте МИДа, драка произошла «на бытовой почве», в ней участвовало более 500 человек.

«Канцелярией посольства КР в РФ данный вопрос держится на контроле. Была оперативно установлена связь с пострадавшими. Пятеро граждан Кыргызской Республики получили травмы разной степени тяжести, один из них госпитализирован. Консул канцелярии посольства в городе Иркутске выехал на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики»,— уточняется в сообщении.

Отмечается также, что консул киргизского посольства встретится с представителями местных правоохранительных органов, которые проводят в настоящее время оперативно-следственные мероприятия.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах Иркутской области сообщил, что драка произошла между рабочими, живущими на месторождении, «из-за споров по соблюдению очереди в столовой», в ходе конфликта «применялись подручные предметы», всего медицинская помощь понадобилась девяти гражданам, «пятеро из которых были госпитализированы».

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...