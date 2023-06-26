Стоимость новостроек в Нижнем Новгороде стагнирует

В Нижнем Новгороде средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила в мае 145,7 тыс. руб., по данным аналитиков «Циан». За месяц рост цен составил 0,1%, эксперты называют такую динамику околонулевой при том, что в апреле цены снизились на 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В годовом выражении стоимость новостроек в Нижнем Новгороде выросла на 9% — в 2022 году средняя цена за «квадрат» составляла 133,5 тыс. руб.

На крупнейших региональных рынках (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) средняя стоимость первичного жилья выросла на 0,3% за месяц и составила 144,6 тыс. руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Спрос не подогрел цены».