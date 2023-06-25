Спрос не подогрел цены

Постепенное восстановление спроса на новостройки в крупнейших городах России пока не привело к увеличению цен. Средняя стоимость жилья на крупнейших региональных рынках страны показывает незначительную динамику, а в Москве и Санкт-Петербурге — даже немного снижается. Девелоперы корректируют заявленные цены, в частности, постепенно отказываются от «околонулевой ипотеки», расходы на которую закладывались в стоимость лотов. Аналитики рассчитывают на продолжающееся восстановление продаж, но напоминают, что «первичка» все еще проигрывает по цене вторичному сегменту. Роста цен на новостройки на рынке пока не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новостройки в городе Мурино Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Новостройки в городе Мурино Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июне составила 144,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,3%. Такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика». Динамику эксперты называют околонулевой, напоминая, что в мае цены снизились на 0,2%, а в апреле — выросли на 0,5%.

По данным «Этажей», средняя стоимость «первички» в России в целом составляет сейчас 119,2 тыс. руб. за кв. м.

За месяц показатель сократился на 0,5%, но за год вырос на 3,7%. Среднюю стоимость лота в российской новостройке аналитики «Авито Недвижимости» оценивают в 5,95 млн руб. За месяц значение снизилось на 0,7%, за год — на 1,7%.

Наиболее выраженный рост цен на первичном рынке за последний месяц наблюдался в Волгограде, где, по данным «ЦИАН.Аналитики», средний показатель увеличился за 5,1%, до 99 тыс. руб. за кв. м. В Краснодаре рост составил 2,6%, до 152,3 тыс. руб. за кв. м. Аналитики «Этажей» заметили увеличение стоимости первичной недвижимости на 1,9% за месяц в Новосибирске, до 107,1 тыс. руб. за кв. м. В Самаре, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», стоимость предложения сократилась на 6% за месяц, до 114,7 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону снижение на 2,2%, до 117,9 тыс. руб. за кв. м.

В Санкт-Петербурге новостройки сейчас экспонируются по ставке 230,9 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,3% выше значения мая, указывают в «ЦИАН.Аналитике». Стоимость квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге аналитики «Авито Недвижимости» оценивают в 8,1 млн руб., это на 5,9% ниже значения за июнь прошлого года. В Ленинградской области динамика также отрицательная: минус 2,9% год к году, до 5,4 млн руб. Одновременно в Омске, по подсчетам компании, средняя цена квартиры в новостройке за год выросла на 24,7%, до 5,9 млн руб. В Краснодаре рост составил 23%, до 6,6 млн руб.

В Москве средняя цена, по данным «ЦИАН.Аналитики», сократилась на 0,4%, до 318,4 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость лота здесь, по данным «Авито Недвижимости», сейчас составляет 13,9 млн руб. За год показатель увеличился лишь на 1,4%. В Подмосковье значение снизилось на 2,1%, до 7,25 млн руб.

Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев называет спрос на новостройки в целом стабильным: активность пользователей в июне примерно соответствует майской. К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 24%. Это оживление пока не позволяет девелоперам уйти от скидочных программ: господин Алексеев замечает, что специальные предложения сейчас есть на 59% экспонируемых лотов. Больше всего их, по его словам, в Краснодаре (79% общего объема экспозиции), Челябинске (78%), Казани (78%) и Москве (74%). Минимальные значения в Воронеже (10%), Новосибирске (13%) и Красноярске (29%).

Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев не исключает, что снижение средних цен и скидки на новостройки обусловлены ограничением «околонулевых ставок» по ипотеке.

«Комиссию банкам за них девелоперы закладывали в цену жилья, теперь эта необходимость отпала»,— поясняет он. Эксперт считает, что часть застройщиков сейчас достаточно активно рекламирует это снижение. Коррекцию стоимости господин Зайцев считает в целом позитивным трендом, указывая, что она помогает стимулировать спрос. «Сейчас потенциальные покупатели стали активнее смотреть как готовое жилье с ремонтом из-за нередко более дешевой цены квадратного метра, так и загородную недвижимость»,— рассуждает он.

Совокупный объем предложения, согласно данным «Авито Недвижимости», за год увеличился на 51%, а рост в июне относительно мая составил 6,3%. Но в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях объем предложения, по словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, стабилизируется. Так, в московской агломерации покупатели уже четыре месяца выбирают из 115–118 тыс. вариантов, в агломерации Санкт-Петербурга — из 70–75 тыс. Динамика выхода новых проектов, по его словам, сопоставима с прошлогодней, а майская статистика по регистрации договоров долевого участия указывает на постепенное увеличение спроса.

Дмитрий Алексеев обращает внимание на то, что объем предложения на первичном рынке в России пока растет быстрее спроса.

«Видимо, этим и объясняется то, что средняя стоимость объектов в целом по стране постепенно уменьшается»,— замечает он. На этом фоне эксперт не исключает, что средняя стоимость новостроек в России продолжит сокращаться. Сергей Зайцев обращает внимание на то, что цена новостроек в целом продолжает проигрывать вторичному рынку. Эксперт прогнозирует дальнейшую стагнацию цен. Околонулевую динамику прогнозирует и Алексей Попов, предполагая при этом, что число сделок продолжит расти на 5–10% в месяц.

Александра Мерцалова