Стадион «Звезда» оборудуют системой идентификации зрителей

Краевое минзакупок объявило аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения на стадионе «Звезда». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Модернизация системы видеонаблюдения проходит в рамках подготовки стадиона к сертификации и для выполнения требований программы «Безопасный город». В техническом задании указано, что система должна иметь функцию «идентификации» зрителей. Видеокамеры будут контролировать трибуны, входные группы, пути следования зрителей к трибунам, судейские помещения, кабинеты допинг-контроля, раздевалку, конференц-зал, площадь перед кассами и прилегающую к стадиону территорию. Все работы по модернизации видеосистемы требуется завершить в течение 60 дней после заключения контракта.

Максимальная цена контракта определена в 8,3 млн руб. Победителя аукциона определят 4 июля.