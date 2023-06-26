Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:28

Стадион «Звезда» оборудуют системой идентификации зрителей

Краевое минзакупок объявило аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения на стадионе «Звезда». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Модернизация системы видеонаблюдения проходит в рамках подготовки стадиона к сертификации и для выполнения требований программы «Безопасный город». В техническом задании указано, что система должна иметь функцию «идентификации» зрителей. Видеокамеры будут контролировать трибуны, входные группы, пути следования зрителей к трибунам, судейские помещения, кабинеты допинг-контроля, раздевалку, конференц-зал, площадь перед кассами и прилегающую к стадиону территорию. Все работы по модернизации видеосистемы требуется завершить в течение 60 дней после заключения контракта.

Максимальная цена контракта определена в 8,3 млн руб. Победителя аукциона определят 4 июля.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...