Стадион «Звезда» оборудуют системой идентификации зрителей

Краевое минзакупок объявило аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения на стадионе «Звезда». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: 2Gis
Модернизация системы видеонаблюдения проходит в рамках подготовки стадиона к сертификации и для выполнения требований программы «Безопасный город». В техническом задании указано, что система должна иметь функцию «идентификации» зрителей. Видеокамеры будут контролировать трибуны, входные группы, пути следования зрителей к трибунам, судейские помещения, кабинеты допинг-контроля, раздевалку, конференц-зал, площадь перед кассами и прилегающую к стадиону территорию. Все работы по модернизации видеосистемы требуется завершить в течение 60 дней после заключения контракта.
Максимальная цена контракта определена в 8,3 млн руб. Победителя аукциона определят 4 июля.