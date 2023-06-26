Промышленникам добавят интеллекта

Минпромторг планирует финансировать проекты в области внедрения ИИ-технологий в промышленности, учредив АНО, которая займется их отбором. Это могут быть софт для проектирования изделий без участия человека, системы компьютерного зрения, обнаруживающие в продукции производственные дефекты, а также видеоаналитика для охраны предприятий. Источники “Ъ” предполагают, что специалисты АНО также займутся подготовкой нормативных актов для Минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Шпак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Василий Шпак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Собеседник “Ъ” в одной из российских IT-компаний рассказал, что Минпромторг планирует заняться отбором и финансированием перспективных проектов в области искусственного интеллекта для промышленности. Министерство, говорит он, учредит профильную автономную некоммерческую организацию (АНО), «курирующим замминистра назначен Василий Шпак, для него в качестве KPI установлен объем поддержанных проектов». АНО создадут на базе подведомственного министерству ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» (РЦУД и РТ), добавляет он.

В РЦУД и РТ переадресовали вопросы в Минпромторг, где “Ъ” подтвердили, что ФГАУ «находится на начальном этапе трансформации в прикладной центр развития искусственного интеллекта в промышленности». Поддержка промышленных предприятий, говорят в министерстве, будет идти «на информационном, аналитическом и консультационном уровнях». На вопрос о финансовой поддержке в Минпромторге не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», РЦУД и РТ создан в 1995 году, его гендиректором значится Виталий Заяц. По собственным данным, организация учреждена для развития технологий реабилитационной индустрии, спортивных и детских товаров, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Занимается стандартизацией и сертификацией детских и спортивных товаров, проводит заказные НИР и ОКР.

Из утвержденной в декабре 2022 года «дорожной карты» «Развитие высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" (ИИ) на период до 2030 года» следует, что из бюджета на поддержку таких проектов будет направлено 24,6 млрд руб., еще около 99,7 млрд руб. на эти цели направит «Сбер».

Судя по технологической части документа, Минпромторг выступает ответственным при разработке решений для промышленности. Среди них разработка видеоаналитических программно-аппаратных комплексов для обеспечения безопасности на промышленных объектах, системы интеллектуального зрения для распознавания дефектов продукции на производственных линиях, а также системы автоматизированного проектирования, способные проектировать изделия без участия человека.

С помощью АНО министерство хочет в том числе получить экспертный центр, специалисты которого будут консультировать чиновников при подготовке нормативных актов, предполагает собеседник “Ъ” в производителе полупроводников. В ассоциации «Консорциум дизайн-центров» (объединяет более 70 компаний, в том числе Yadro, «Аквариус», GS Group) называют наиболее перспективной поддержку решений в области новых технологий быстрой памяти и быстрых процессоров, специализированных сегментационных и классификационных моделей, освоение фотонных процессоров и сопроцессоров.

Эффективным для разработчиков было бы создание единого ресурса со списком проблем, потребностей и задач государства и крупных компаний, где любой подрядчик или аккредитованная IT-компания могли бы предложить решение и получить проект или поддержку в виде сообщества, партнеров и грантов, считает руководитель направления frontend-разработки ИТ-компании SimbirSoft Илья Башилов.

Российские промышленные предприятия проявляют интерес к ИИ для систем помощи принятия решений и рекомендательных сервисов, говорит замдиректора Центра технологий искусственного интеллекта «Сколтеха» Максим Кузнецов. «Предприятия также увидели потенциал ИИ в видеоаналитике и SLAM (технологии картирования и одновременной локализации)»,— отмечает он. Российскими промышленными предприятиями, добавляет директор по взаимодействию с госорганами Т1 Дина Ашрапова, востребованы решения для анализа данных, которые помогают оптимизировать цепочки поставок, прогнозировать поломки и техобслуживание.

Никита Королев