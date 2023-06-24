Глава Ульяновской области призвал входящих в ЧВК «Вагнер» земляков не подчиняться Пригожину

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских осудил «вооруженный мятеж» ЧВК «Вагнер», который приводит к «внутренней смуте» на территории России. Он призвал уроженцев региона, состоящих в рядах частной военной компании, не исполнять «преступные приказы».

«Призываю всех жителей Ульяновской области сохранять спокойствие и выдержку. Поддерживаем нашего Президента, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Уроженцев Ульяновской области, находящихся сейчас в составе ЧВК ''Вагнер'', призываю не исполнять преступные приказы»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сегодня о поддержке Владимира Путина заявили главы Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Курской, Нижегородской, Запорожской областей и других регионов страны. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также призвал всех входящих в состав ЧВК выходцев из республики не подчиняться «преступным приказам».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова.

С призывом не подчиняться Евгению Пригожину и выполнять приказы российского президента к бойцам ЧВК «Вагнер» обращались Минобороны и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Владимир Путин посчитал произошедшее ударом по стране и мятежом. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости подавить мятеж.

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Лусине Баласян