Глава Северной Осетии призвал осетин из ЧВК «Вагнер» не подчиняться Пригожину

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина расцениваются как преступление против собственной страны и ее народа. В связи с этим он призвал всех входящих в состав ЧВК выходцев из республики не подчиняться «преступным приказам».

«Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну — а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами — предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России. Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!»,— написал господин Меняйло в своем Telegram-канале.

Он также призвал жителей Северной Осетии не покидать республику и «и не поддаваться провокациям».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20-25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова.

С призывом не подчиняться Евгению Пригожину и выполнять приказы российского президента к бойцам ЧВК «Вагнер» обращались Минобороны и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент Владимир Путин в специальном обращении в связи с инцидентом заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене стране. Действия ЧВК он посчитал мятежом и ударом по России.

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Лусине Баласян