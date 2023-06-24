В «ЧВК Вагнер Центре» заявили, что обыски в офисе не проводились

Около «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге пусто, передает корреспондент «Ъ-СПб». Ранее в ряде СМИ сообщалось, что на месте офиса ЧВК проводятся обыски в присутствии спецназа. «Никаких мероприятий у «Вагнер Центра» сегодня не было. У нас тишина. Мы понимаем, что это ваша работа. Но у нас всё нормально»,— заявила «Ъ-СПб» пресс-секретарь «ЧВК Вагнер Центр» Анна Замараева.

На месте теракта в кафе на Университетской набережной, а также у отеля River Palace, которые связывают с предпринимателем Пригожиным, также отсутствуют силовики. Спецтехники и сотрудников силовых структур у Законодательного собрания Петербурга также не наблюдается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня после возбуждения уголовного дела против бизнесмена и создателя ЧВК Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа. Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ» Место теракта на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого умер военкор Владлен Татарский. Кафе, которое связывают с бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, в ночь с 23 на 24 июня после возбуждения уголовного дела по статье об организации вооруженного мятежа. Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ» Отель River Palace, который связывают с бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, в ночь с 23 на 24 июня после возбуждения уголовного дела по статье об организации вооруженного мятежа. Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ» Следующая фотография 1 / 3 «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня после возбуждения уголовного дела против бизнесмена и создателя ЧВК Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа. Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ» Место теракта на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого умер военкор Владлен Татарский. Кафе, которое связывают с бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, в ночь с 23 на 24 июня после возбуждения уголовного дела по статье об организации вооруженного мятежа. Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ» Отель River Palace, который связывают с бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, в ночь с 23 на 24 июня после возбуждения уголовного дела по статье об организации вооруженного мятежа. Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ»

Напомним, утром 23 июня петербургский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном обстреле тыловых лагерей ЧВК. В ведомстве заявили, что сообщения, распространяемые от имени Пригожина, не соответствуют действительности и являются провокацией.

Создатель ЧВК объявил «Марш справедливости» против «тех, кто уничтожает русских солдат». ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). По данным СМИ, в полиции Ростовской области и Москвы объявили план «Крепость». В пресс-службах ГУ МВД эту информацию пока не комментировали. План «Крепость» подразумевает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, «предпринимаются все необходимые меры». Позже в пресс-службе Пригожина заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» вторгаются в Ростов-на-Дону. Генпрокурор Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбужденном уголовном деле в связи с «попыткой организации вооруженного мятежа», добавил господин Песков.

Андрей Кучеров, Полина Пучкова, Андрей Цедрик

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