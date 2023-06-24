Инвесторы разъезжаются по сдачам

Снижение цен на новостройки и увеличение интереса к поездкам по стране повысили доходность инвестиций в покупку квартир для краткосрочной аренды. Средний срок окупаемости вложений сократился с 12 до 11 лет, а быстрее всего вернуть средства можно в Воронеже, Челябинске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Потенциал сегмента краткосрочной аренды сохраняется за счет перспективы увеличения турпотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок возврата инвестиций при покупке квартиры на первичном рынке в городах-миллионниках для посуточной аренды за год сократился с 12 до 11 лет, подсчитали в «Авито Недвижимости». Расчеты основаны на том, что жилье будет занято гостями 21 день в месяц — это средний показатель по рынку, затраты на обслуживание и амортизацию не учитывались. В «Суточно.ру» срок окупаемости оценивают в 7–15 лет в зависимости от региона. Как отмечают в «Авито Недвижимости», на росте доходности сказалось снижение средней стоимости лота на первичном рынке на 1,6% за год, до 6,2 млн руб., и увеличение за аналогичный период средней ставки посуточной аренды на 10%, до 2,2 тыс. руб.

В «Твил.ру» среднюю стоимость ночи в квартирах по стране в целом оценивают в 3,4 тыс. руб., что на 8,8% больше, чем годом ранее. По данным «Суточно.ру», цены выросли на 13% за год, до 4,2 тыс. руб. Согласно Ostrovok.ru самый выраженный рост средней цены наблюдался в Сочи — на 35% за год, до 5,8 тыс. руб. Увеличение стоимости краткосрочной аренды продиктовано общеэкономическими факторами и интересом туристов к внутренним направлениям, говорит гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов отмечает «взрывной» рост цен в локациях, нарастивших турпоток в последние два сезона.

Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова добавляет, что популярность туристического размещения в жилье растет с пандемии COVID-19. В структуре продаж сервиса доля таких бронирований за три года увеличилась с 27,8% до 36,5%. По данным OneTwoTrip.ru, чаще всего квартиры или апартаменты туристы снимают в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Калининграде и Екатеринбурге. Интерес растет в условиях увеличения предложения. На Ostrovok.ru за год число сдаваемых посуточно квартир и апартаментов в России выросло на 35%, до 56 тыс. лотов. В «Циан.Аналитике» называют органическим рост экспозиции с августа 2022 года на 26,3%, до 101 тыс. лотов.

По данным «Авито Недвижимости» быстрее всего — за девять лет — вложения окупятся при покупке квартиры для краткосрочной аренды в Воронеже, Челябинске, Волгограде или Ростове-на-Дону. К прошлому июню срок окупаемости здесь сократился на 2,4–3,3 года. В Москве при средней стоимости жилья в 14,1 млн руб. и ставке 3 тыс. руб. в сутки инвестиции могут окупаться 19 лет. В Санкт-Петербурге средний срок возврата средств аналитики оценивают в 13 лет при средней стоимости недвижимости в 8,3 млн руб. и ставке аренды в 2,5 тыс. руб. в сутки.

По оценкам Юрия Кузнецова, инвестиции в сегменте краткосрочной аренды могут окупиться в 1,5–2 раза быстрее, чем в случае сдачи квартиры в долгосрочную аренду. В «Авито Недвижимости» оценивают срок окупаемости жилья для долгосрочного найма на московском рынке в 23 года, а в Санкт-Петербурге — в 29 лет при средних ставках 55 тыс. руб. и 25 тыс. руб. в месяц соответственно и условии, что квартира будет занята 11 месяцев в году.

Более подходящими для покупки квартиры для краткосрочной аренды господин Кузнецов считает региональные города, где рынок еще не перегрет, а поток туристов круглогодичный. В пример он приводит Калининград, Дербент и Кисловодск. Алексей Попов считает, что у сегмента краткосрочной аренды есть потенциал роста. Только снятие ограничений на работу аэропортов на юге страны и постепенное восстановление въездного турпотока могут привести к увеличению числа туристических поездок на десятки процентов, указывает он. Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин полагает, что краткосрочная аренда в дальнейшем станет еще более выгодной из-за роста ставок.

Александра Мерцалова