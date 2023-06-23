Экс-главе исполкома калининградского ЕР оставили срок за надругательство над ребенком

Третий кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу на приговор бывшему главе исполкома калининградского отделения партии «Единая Россия» 43-летнему Максиму Суворову, осужденному за сексуальное насилие над несовершеннолетним, следует из информации на сайте суда.

В июле 2021 года Максим Суворов, возглавлявший исполком регионального отделения «Единой России», был отправлен в СИЗО. Как сообщала тогда пресс-служба Ленинградского районного суда, он подозревался в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Следователь настаивал на заключении Суворова под стражу, так как считал, что «находясь на свободе, он может уничтожить доказательства по уголовному делу, скрыться от органов предварительного следствия и суда». Кроме того, «имея обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах», оставаясь на свободе, Суворов, по мнению следствия «будет иметь возможность воспользоваться ими», чтобы избежать уголовной ответственности.

Под стражу политика вязли почти сразу после того, как он вдруг отказался от своей партийной должности и вышел из рядов ЕР.

В октябре 2022 года Гурьевский районный суд признал вину Суворова и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. руб.

Действия подсудимого по пяти эпизодам квалифицировались по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«42-летний С. познакомился в социальной сети с 11-летним потерпевшим, представившись ему под другим именем. В один из дней ноября 2020 года, встретившись с мальчиком в безлюдном месте, С. посадил его в свою машину, где совершил в отношении него преступление. Затем заставил потерпевшего удалить их переписку. Аналогичные преступления С. совершал в отношении потерпевшего неоднократно, запугивая и шантажируя его»,— говорилось в сообщении суда.

Дело расследовалось долго, так как Суворов свою вину не признавал. В числе свидетелей, чьи показания помогли следствию, были дети, у которых осужденный узнавал информацию о своей жертве. Они видели его автомобиль и успели его сфотографировать.

Татьяна Рязапова, Калининград