Французская баскетбольная аномалия

Клуб НБА «Сан-Антонио Сперс» оказался, может быть, главным спортивным везунчиком года. Именно ему довелось выбрать на очередном драфте сильнейшей баскетбольной лиги, видимо, самого удивительного игрока, который когда-либо в ней появлялся. Французский юниор Виктор Вембаньяма — это баскетболист с ростом центрового-гиганта, а техникой и меткостью — малыша-защитника.

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Фото: John Minchillo, AP Виктор Вембаньяма (с мячом)

Фото: John Minchillo, AP

У процедуры драфта есть свой регламент. И один из его пунктов гласит, что каждому клубу на раздумья, прежде чем огласить имя новичка, которого он решил взять, дается пять минут. «Сан-Антонио», победитель драфт-лотереи, выбирал первым и использовал практически все подаренное ему правилами время. Но это были, конечно, не пять минут сомнений насчет того, чье имя произнести, а классическая театральная пауза, чтобы добавить шоу в нью-йоркском Barclays Center еще одну яркую нотку. «Сан-Антонио» под гром оваций своих болельщиков, смотревших трансляцию церемонии на домашней арене клуба AT&T Center, естественно, назвал имя Виктора Вембаньямы.

Драфты в смысле особенностей набора молодых баскетболистов, на них представленных, бывают разными. Бывают такими, что не видно очевидного фронтмена. Бывают с фронтменами очевидными. А бывают драфты, задолго до которых всем ясно, что парень, который обязательно уйдет под первым номером,— не просто большущий талант, а уникум, будущая легенда из легенд. Но это, конечно, случается безумно редко. До сих пор последним драфтом из исключительной категории был тот, что состоялся ровно два десятилетия назад. В 2003 году «Кливленд Кавальерс» завидовали все, потому что именно он получил права на Леброна Джеймса, который недавно увенчал свою феноменальную, вполне соответствующую прогнозам карьеру титулом лучшего снайпера НБА всех времен. И вот теперь появился игрок с точно таким же преддрафтовым статусом — да даже, может быть, еще более неординарный, чем Джеймс.

В Америке истерия вокруг Виктора Вембаньямы началась в действительности задолго до нью-йоркского драфта. И в этом не было ничего странного.

Любой поклонник баскетбола — профессионал или дилетант — был бы шокирован, увидев хотя бы фрагменты игры парня, которому сейчас 19 лет, в высшей французской лиге за клуб «Метрополитан 92».

В НБА, разумеется, попадали люди и повыше ростом, чем Вембаньяма, но 221 см (а некоторые источники указывают и более солидные цифры) — это в любом случае впечатляет. Как и размах рук, который вообще достигает 241 см.

Но штука в том, что рост в данном случае не главное. Если бы речь шла о классическом центровом-гиганте, которому, чтобы адаптироваться к НБА, не хватает разве что полдюжины кило мышечной массы, никакой истерии не возникло бы. Ее создал уникальный для игрока подобных физических параметров набор качеств.

Видеонарезки, иллюстрирующие возможности Виктора Вембаньямы, состоят из множества эпизодов. И те, в которых он борется за мяч под кольцом или накрывает чужие броски, составляют отнюдь не абсолютное большинство. Ничуть не меньше тех, в которых он, например, ловко работая с мячом, обыгрывает оппонента у трехочковой линии, а потом с поразительной для центрового естественностью, что ли, поражает корзину издали.

То есть, будучи великаном, Вембаньяма обладает техникой, чувством мяча, свойственными малышам-защитникам.

Цифры его уникальность подтверждают идеально. Французская лига — это сильный европейский чемпионат, в котором выступает немало классных игроков. Но в прошедшем сезоне юнец Вембаньяма превзошел в нем всех сразу по трем статистическим показателям, набирая в среднем за игру 20,7 очка, делая 10,2 подбора и три блок-шота. Хотя Америка окончательно влюбилась в него, когда в октябре прошлого года «Метрополитан 92» провел два выставочных матча с командой G-Лиги (это, по сути, лига для обкатки молодежи под НБА) «Игнайт». Вембаньяма в них настрелял в общей сложности 73 очка, а в списке пораженных выступлением француза оказался и его предшественник в роли совсем уж особенного вундеркинда. Леброн Джеймс после этих встреч, не колеблясь, употребил по отношению к Виктору Вембаньяме два исчерпывающих слова — «единорог» и «инопланетянин», имея в виду, что баскетболиста с его арсеналом раньше просто невозможно было представить существующим в реальности. Теперь он очутился в НБА и поможет возвращать прежние позиции ее сильно просевшему в последнее время пятикратному чемпиону.

Алексей Доспехов