В Майкопе в суд направили дело о разбойном нападении мужчины на девочку-подростка

В Майкопе в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого мужчины, о разбойном нападении на 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР РА.

По данным следствия, в апреле 2023 года в вечернее время суток мужчина заметил девочку и стал ее преследовать. Нападавший схватил ребенка за голову, закрыл ладонью рот подростка и приставил к горлу заостренную ветку, потребовав деньги. В ведомстве отметили, что у девочки не было возможности сопротивляться.

СУ СКР по республике Адыгея

«Узнав об отсутствии у ребенка при себе денежных средств, мужчина с места преступления скрылся»,— говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и следователи установили личность преступника и задержали его. На время расследования дела злоумышленник находился под стражей.

Анастасия Донскова

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