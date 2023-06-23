До конца года Нижний Новгород планирует выпустить на линии 50 новых трамваев

В этом году по концессионному соглашению о модернизации электротранспорта была запланирована поставка 90 новых трамваев, рассказал в городской думе представитель АО «Корпорация развития Нижегородской области» Евгений Грабовский. Однако с учетом процедур оформления транспорта в мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что считают реалистичным выпуск на линии 50 новых трамваев в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Евгений Грабовский также рассказал об этапах замены рельс и контактной сети в Нижнем Новгороде. В конце августа планируется завершить модернизацию участка трамвайных путей от Мызы до улицы Терешковой, проект следующего участка от до площади Лядова должен еще пройти гоэкспертизу. До сентября концессионер хочет завершить трамвайное кольцо в Сормовском районе, а позднее осенью закончить участок от станции Варя до центра Сормова. Сейчас готовится проектно-сметная документация по замене путей в центральной части Нижнего Новгорода (улицы Ошарская и Белинского, Черный пруд, участок до Сенной площади). Поэтапно начать работы в центре корпорация планирует в ноябре.

На заседании комиссии гордумы по транспорту было отмечено, что все графики работ и планы объездов необходимо продумать и согласовать, чтобы не создавать транспортный коллапс, так как параллельно в Нижегородском районе строится метро. Пока в администрации нет четкого понимания, когда для метростроя будет перекрыта площадь Свободы, но чиновники пообещали заранее оповестить горожан об этом событии и альтернативных схемах проезда.

Иван Сергеев