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Предприниматель Марина Мелихова арестована в ходе расследования дела о дискредитации ВС РФ

Адлерский районный суд города Сочи заключил под стражу жительницу Краснодара, которая подозревается в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Судя по видеозаписи из зала суда, фигуранткой дела является предприниматель Марина Мелихова, которая имела отношение к структурам запрещенной организации «Граждане СССР».

По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, в октябре 2022 подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, но после этого продолжила заниматься незаконной деятельностью, размещая противоправный контент в своих социальных сетях.

Избирая Марине Мелиховой меру пресечения в виде содержания под стражей, суд учел то обстоятельство, что в 2021 году женщина была осуждена за публичные призывы к экстремистской деятельности, ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием сети интернет. Вскоре после освобождения из исправительного учреждения женщина вновь попала в поле зрения правоохранительных органов. Суд принял во внимание то, что Марина Мелихова является активным пользователем социальных сетей с многочисленной аудиторией, поэтому, находясь на свободе, она может распространять недостоверные сведения об обстоятельствах дела.

Анна Перова, Краснодар

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