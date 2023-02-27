Аэропорт Рощино в Тюмени реконструируют за 14 млрд рублей

Реконструкция аэропорта Рощино (управляется ООО «Новапорт холдинг») в Тюмени обойдется почти в 14 млрд руб. В пресс-службе аэропорта сообщили, что работы выполнит ООО «Лимакмаращстрой». Работы должны быть завершены в 2027 году.

В рамках масштабной реконструкции площадь нового терминала увеличится с 27 тыс. до 46 тыс. кв. м. По итогу пропускная способность аэропорта вырастет до 1,9 тыс. пасс./час., а общий годовой объем до 3,8 млн пасс./год. Также будет проведена реконструкция инженерных сетей зданий и сооружений, привокзальная площадь и перрон.

Напомним, изначально стоимость работ оценивалась в 8 млрд руб., а реконструкция должна была завершиться в 2026 году. Позже бюджет проекта вырос до 12,5 млрд руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте