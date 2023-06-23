Кто западнее Запада

В День памяти и скорби 22 июня Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол «СВО: выученные уроки истории». Его участники отталкивались от тезиса о том, что военная операция России на Украине была начата с целью противостояния тем же геополитическим силам, с которыми советское государство воевало в 1941–1945 годах. Но благодаря тем самым «выученным урокам» российская власть среагировала превентивно, посчитали эксперты. Впрочем, по их же словам, население России не привыкло к тому, что их государство действует «проактивно», и этот тезис нуждается в более тщательной разъяснительной работе. При этом оказалось, что, несмотря на призыв противостоять Западу, Россию эксперты ЭИСИ от западной цивилизации не отделяют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По наблюдению директора фонда «Историческая память», научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова, геополитические противники России вновь подготовились к 22 июня. Об этом свидетельствуют, в частности, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о неизменном активном финансировании Украины со стороны Германии и отказ Молдавии от празднования 9 Мая. Это, по мнению господина Дюкова, признаки «активного переписывания истории» Великой Отечественной войны со стороны оппонентов России. «Смысл политики ЕС и США на постсоветском пространстве заключается в последовательной поддержке этнонационализма, последовательной поддержке этнократии,— продолжал господин Дюков.— Она направлена на ревизию истории, ревизию памяти о Великой Отечественной войне. Именно на субстрате этнонационализма взросло то, что мы сейчас видим на Украине». Сложившаяся ситуация вкупе с другими риск-факторами и побудила Россию к началу военной операции, дополнил коллегу директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Однако логика российских властей до конца понятна не всем гражданам, продолжил уже эксперт Центра прикладных исследований и программ Петр Скоробогатый. Согласно его наблюдениям, россиян наиболее остро волнуют моменты, связанные с ролью инициатора боевой фазы конфликта: «Людям очень важно понимать, что был нанесен именно превентивный удар, что мы отвечали, а не начинали СВО». Господин Скоробогатый добавил, что россияне исторически не привыкли к «проактивной» роли своего государства на геополитической арене. Также дополнительной разъяснительной работы среди россиян требует, по его мнению, и идеология украинцев: «Нет твердой уверенности (у россиян.— “Ъ”) в том, что Украина вступила на путь нацизма или национализма… Термин "неонацисты" в народе не прижился». Это, по мнению эксперта, связано с тем, что между гражданами РФ и Украины сохраняются профессиональные, дружеские и родственные связи.

«Если люди говорят, что будут убивать, верьте им,— включился директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.— Люди на евромайдане совершенно не скрывали, что они будут убивать, резать русских. Что русские для них враги, что они видят Украину так, как завещали ОУН и Бандера. Тогда уже нужно было им верить в этом и предпринимать соответствующие шаги». По словам господина Григорьева, СКР прямо сейчас расследует более 3 тыс. соответствующих уголовных дел, а общественники фиксируют трагические свидетельства очевидцев начиная с 2014 года. «Конечно, понятно, что за этим стоит Запад,— констатировал господин Григорьев.— Идеи нацизма, идеи превосходства западной расы, белого человека… Западные страны убили больше людей, чем нацисты. Нацисты — это небольшой период, а западные страны (убивали.— “Ъ”) на протяжении нескольких столетий».

По словам Александра Дюкова, информационный фон происходящего с 2014 года на Украине задавали в том числе получавшие зарубежное финансирование структуры, как раз работавшие над исторической памятью населения. «Огромное количество изданий, которые были в каждой школе, каждой библиотеке,— рассказывал господин Дюков.— Они были посвящены не только Бандере или Шухевичу, эти издания были посвящены героям Майдана, героям "антитеррористической операции", на их примерах учились школьники и студенты. Это была последовательная деятельность». Бенефициары процесса внедряли украинскому населению тезисы о «российской агрессии, об экзистенциальной враждебности России, создали целый ряд локализованных национальных героев, которые с агрессией боролись и от нее погибли», заявил господин Дюков. «Насколько это было эффективно, показали, к сожалению, события 2022 года, когда, как бы нам того ни хотелось, ВСУ и прочие формирования украинского режима не стали разбегаться»,— резюмировал он и призвал активнее заимствовать эффективные схемы идеологической работы.

Несмотря на призыв решительно противостоять Западу, эксперты не только допускают мирное взаимодействие с западной цивилизацией, но и не отделяют Россию от нее. «Никто из нас никогда не говорил о том, что западная цивилизация как таковая имманентно враждебна Российской Федерации,— заявил в ответ на соответствующий вопрос “Ъ” модератор мероприятия, директор Центра политического анализа Павел Данилин.— Я вам больше скажу: именно Российская Федерация является носителем тех идеалов и ценностей, которыми жила западная цивилизация». По словам господина Данилина, эти идеалы заключаются в традиционных ценностях, о которых «мы все время говорим» и от которых «Запад почему-то отказывается»: «В западной цивилизации, безусловно, на это смотрят очень по-разному. Есть группы, которые поддерживают эту вакханалию сатанинскую, есть группы, которые в шоке от всего этого, но сказать не могут, а есть те, кто говорит. Мы исходим из этого».

Григорий Лейба