Число погибших в ДТП на Стригинском мосту увеличилось до пяти человек

В крупной аварии с участием трех грузовых и одного легкового автомобилей на Стригинском мосту в Автозаводском районе Нижнего Новгорода погибли пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

По его данным, среди погибших мужчина, две женщины и две девочки возрастом 2,5 месяца. На месте происшествия работают сотрудник прокуратуры.

Как писал «Ъ-Приволжье», легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. Ранее сообщалось о двух погибших. После того, как легковой автомобиль былазблокирован ,выяснилось, что жертв больше.

Андрей Репин