Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших в ДТП на Стригинском мосту увеличилось до пяти человек

В крупной аварии с участием трех грузовых и одного легкового автомобилей на Стригинском мосту в Автозаводском районе Нижнего Новгорода погибли пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

По его данным, среди погибших мужчина, две женщины и две девочки возрастом 2,5 месяца. На месте происшествия работают сотрудник прокуратуры.

Как писал «Ъ-Приволжье», легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. Ранее сообщалось о двух погибших. После того, как легковой автомобиль былазблокирован ,выяснилось, что жертв больше.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...