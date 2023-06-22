«Компаунд Живаго» вложился в «Развитие»

Фонду развития территорий с четвертой попытки удалось найти покупателя на недостроенный ГК «Классик» жилкомплекс «Компаунд Живаго» в Мотовилихинском районе Перми. Как стало известно «Ъ-Прикамье», актив выкупила стройгруппа «Развитие». В компании приобретение пока не прокомментировали. Представители строительной отрасли предполагают, что «Развитие» не будет возводить на этом месте что-то новое, а закончит существующий объект. Эксперты отмечают, что продажа недостроя в собственность другого девелопера — довольно редкий для рынка случай, так как застройщики предпочитают реализовывать собственные проекты и нечасто берутся завершать чужие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Федеральный Фонд развития территорий подвел итоги аукциона по продаже земельного участка с недостроенным ЖК «Компаунд Живаго». По информации на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», где проводился аукцион, прием заявок начался 25 апреля. Начальная цена актива составляла 242,3 млн руб. В итоге к участию в торгах было допущено две компании, одна из которых стала победителем. Названия организаций и их ценовые предложения в аукционной документации не указаны.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», в аукционе участвовали пермские девелоперы «Стройпанелькомплект» и СГ «Развитие». Победителем стала стройгруппа «Развитие», предложившая более высокую цену. Также, по информации источников на рынке, на торги планировал заявиться застройщик ПЗСП, но затем решил в них не участвовать.

В СГ «Развитие» пообещали предоставить комментарий позже.

ЖК «Компаунд Живаго» — один из пермских объектов ГК «Классик». Строительство жилого комплекса началось в 2014 году. Работы вело учрежденное АО «Классик» ООО «Компаунд Живаго». На участке площадью 1,5 га, расположенном между улицами Уинской и Подполковника Галанова, планировалось построить два двухсекционных 16-этажных жилых дома. Компания возвела коробку одной секции и начала работы по строительству второй. Однако в 2017 году работы на площадке, как и на ряде других объектов «Классика», остановились. В суд стали поступать иски о банкротстве компаний группы, в том числе ООО «Компаунд Живаго». В июне 2018-го общество было признано несостоятельным. В октябре 2021 года право собственности на недостроенный ЖК и участки под ним по решению суда перешло к учрежденному правительством РФ Фонду развития территорий, который занимается защитой прав обманутых дольщиков. В ноябре того же года от дольщиков, вложившихся в строительство компаунда, начали принимать заявки на получение компенсаций.

Аукцион по продаже ЖК «Компаунд Живаго» Фонд развития территорий проводил четыре раза. Первые торги были объявлены в июне 2022 года. Начальная цена объекта тогда была установлена в размере 280,5 млн руб. Аукцион был признан несостоявшимися, так как на него не поступило ни одной заявки. Затем прошло еще двое торгов: в сентябре 2022-го актив продавался по начальной цене 266,6 млн руб., в феврале 2023-го — за 242,3 млн руб., как и на последних торгах. На участие в этих аукционах также никто не заявлялся.

СГ «Развитие» основана в 2011 году. Компания является девелопером таких объектов, как ЖК Balance (ул. Карпинского, 99г), ЖК Prime (ул. Окулова, 20), ЖК «Экран» (ул. Ласьвинской, 15), и других. Руководит группой депутат Пермской городской думы Алексей Раев. В структуру группы входит шесть строительных компаний: ООО СЗ «Новострой-14», ООО СЗ «Камские огни», ООО СЗ «Интер-Инвест-Строй», ООО СЗ «Экострой», ООО «Техпроект» и ООО «Карбышева 43». Единственным учредителем некоторых из этих обществ является бизнесмен Александр Равцов, доли в уставном капитале ряда компаний он делит с Георгием и Николаем Кочкиными, Николаем Булатовым, Артемом Стариковым и другими бизнес-партнерами. По данным Kartoteka.ru, совокупная выручка юрлиц группы в 2022 году составила 436 млн руб., чистая прибыль — 372,1 млн руб.

Гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин подтвердил, что возглавляемая им компания также участвовала в аукционе, на котором продавался ЖК «Компаунд Живаго». Собеседник заметил, что конструкция незавершенного здания находится в «идеальном состоянии». Он предполагает, что новый собственник актива, скорее всего, достроит жилой комплекс в соответствии с действующей разрешительной документацией. По мнению собеседника, разместить на этом месте жилье еще большей площади, чем было запроектировано, вряд ли возможно. «На самом деле, на этой территории и так нет парковочных мест, и даже под детские площадки место сложно найти»,— добавил руководитель «Стройпанелькомплекта».

Руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев считает, что новый владелец ЖК «Компаунд Живаго» вряд ли решит строить на этом месте что-то новое, вероятнее всего, он будет завершать существующий проект. «Но есть ряд сложностей. Одна из них состоит в том, чтобы присоединить объект к улично-дорожной сети. И речь не о дороге местного значения, а о большой трассе, поэтому присоединение к ней может оказаться сложным. Но если получится удачно решить данный вопрос, то это будет понятный для рынка объект. В отличие от 2014 года, когда строительство ЖК только начиналось, сейчас здесь активно развивается инфраструктура, поэтому спрос на жилье будет выше»,— полагает господин Савельев. Он добавляет, что в целом найти покупателя на недострой довольно сложно. Как правило, региональные фонды защиты прав дольщиков заключают со строительными компаниями договоры подряда на достройку проблемных объектов, так как приобретать такие здания в собственность девелоперы обычно не хотят. «Застройщикам интереснее реализовывать собственные проекты с нуля, когда они уверены в правильности проектной документации и качестве работы своего подрядчика. При достройке объекта полной уверенности нет. Всегда существует риск, что предыдущий подрядчик мог допустить какие-то недочеты, за которые придется отвечать уже нынешнему владельцу актива»,— поясняет Артем Савельев.

Екатерина Артемова, Евгения Ахмедова