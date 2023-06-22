За защиту от терроризма платили взятки

Как установил Следственный комитет России (СКР), сотрудник МЧС более трех лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности объектов для коммерческих, муниципальных и государственных структур. Взяткодателем выступал другой сотрудник спасательного ведомства, таким образом он помогал компании, в которой работает его жена, готовившая паспорта безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

517-м военным следственным отделом (ВСО) СКР по Москве расследуется уголовное дело о коррупции в МЧС. Заместителю начальника оперативной дежурной смены отдела организации оперативного дежурства управления экстренного реагирования Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России подполковнику Руслану Гуменному следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки) УК РФ. В свою очередь, занимавшему должность главного специалиста—эксперта отдела противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности оперативного управления ГУ МЧС России по Московской области Тиграну Позояну инкриминируется получение взяток — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в период с 29 мая 2018 года по 12 апреля 2021 года на счета Тиграна Позояна в двух дополнительных офисах Сбербанка в Красногорске, а также в Химках Руслан Гуменной в общей сложности перечислил 867 тыс. руб.

Взятки, считают в ВСО СКР, выплачивались сотруднику МЧС «за общее покровительство», а также за проверку и согласование им разработанных ООО «Безопасность» паспортов антитеррористической безопасности и защищенности.

Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму», такие паспорта должны иметь все объекты, на которых одновременно могут находиться более 50 человек. Собрать самостоятельно документы для такого паспорта практически невозможно, поэтому владельцам объектов, которыми выступают как государственные, так и коммерческие структуры, и приходят на помощь компании типа «Безопасности». В СКР не исключают, что подполковник Гуменной решил помочь ООО не только из материальной заинтересованности, но и потому, что в нем работала его супруга.

Позже Тиграну Позояну инкриминировали более тяжкую ч. 6 ст. 290 УК, поскольку были установлены другие эпизоды получения им взяток. Свою вину Тигран Позоян признал частично, поэтому в его отношении 235-й гарнизонный военный суд ограничился мерой пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему при этом не только покидать место жительства, но и использовать любые средства связи. В свою очередь, Руслана Гуменного суд отправил в СИЗО №4 для подследственных силовиков и правоохранителей.

Вынося соответствующее решение, военный судья указал, что фигурант «хладнокровно и без колебаний на протяжении более трех лет из корыстного мотива совершал спланированное тяжкое преступление с проявлениями открытого неуважения к установленным нормам поведения в обществе и в государстве».

Защита фигурантов обжаловала избранные им меры пресечения, но военный суд решил, что, оказавшись на свободе, Руслан Гуменной и Тигран Позоян скроются, окажут давление на свидетелей, среди которых их сослуживцы, сотрудники «Безопасности» и их клиенты, а кроме того, продолжат заниматься преступной деятельностью. Следствию еще предстоит выявить возможных сообщников обвиняемых, которые в уголовном деле значатся «неустановленными лицами», и определиться с окончательной суммой взяток, которая уже является особо крупной, что грозит Руслану Гуменному и Тиграну Позояну заключением на срок до 15 лет.

Николай Сергеев