Нижегородская кадетская школа отменила набор в классы к возмущению родителей

Руководство областного госучреждения «Нижегородская кадетская школа» объявило, что считает «экономически нецелесообразным» открытие 5,6 классов в учебном периоде 2023-2024 годов. Администрация школы сообщила, что такое решение было принято потому, что количество ребят, преодолевших по итогам вступительных экзаменов средний проходной балл, оказалось ниже, чем план приема в классы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это решение вызвало возмущение у нижегородских родителей, чьи дети пытались поступить в НКШ – на странице школы был выложен лишь список прошедших экзамены, без оценок по предметам. Родители потребовали опубликовать результаты вступительных экзаменов всех поступавших, а также локальные нормативные акты кадетской школы, регламентирующие балльную систему. «Планировали набрать два пятых класса на 40 человек. Очень странная ситуация – сначала объявляют набор, а потом его фактически отменяют по непонятной причине и надуманным баллам, которые неизвестно кто считал», – пожаловалась «Ъ-Приволжье» мать одного из учеников. После возмущения родителей в Нижегородской кадетской школе сообщили, что 22 и 23 июня комиссия будет рассматривать апелляции кандидатов.

Иван Сергеев