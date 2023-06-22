«Орелстрой» до конца года рассчитывает продать почти 55 тысяч квадратных метров жилья на 4 млрд рублей

В 2023 году ПАО «Орелстрой» планирует строительство 24 многоквартирных домов общей площадью 415,8 тыс. кв. м, включающей 5 664 квартиры жилой площадью 301,4 тыс. кв. м. План продаж квартир на 2023 год - 54,4 тыс. кв.м жилой площади на сумму 4,161 млрд руб. Это следует из годового отчета общества.

Доля проданных в 2022 году квартир в новостройках «Орелстроя» составила 51% - 969 зарегистрированных договоров с продаваемой площадью более 50 тыс. кв. м на сумму 3,6 млрд руб. В минувшем году холдинг строил 21 жилой дом в шести микрорайонах, в эксплуатацию сдал девять многоквартирных жилых домов общей площадью 137, 4 тыс. кв. м, из которых 98,7 тыс. кв. м - площадь квартир. Это 53,7% от объема, введенного организациями-застройщиками в регионе.

На конец 2022 года «Орелстрой» вместе с дочерними организациями располагал около 300 га земельных участков под жилищную застройку в Орле и Орловском районе. По итогам года чистая прибыль «Орелстроя» составила 656, 8 млн руб., что меньше показателя 2021 года на 42%, но выше аналогичного показателя 2020-го в четыре раза. Выручка снизилась с 2,49 млрд руб. до 1 млрд руб., общая стоимость активов снизилась на 12,3% - с 10,4 млрд руб. до 9,1 млрд руб. Долгосрочные займы общества сократились с 1,9 млрд руб. до 444 млн руб. Стоимость чистых активов выросла на 13,9% и достигла 5 млрд руб. Балансовая стоимость активов холдинга возросла по сравнению с предыдущим годом на 1,1% и составила 17,3 млрд руб. однако стоимость основных средств снизилась на 22%.

Какую недвижимость в Орле выкупал «Орелстрой» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий