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Коммерсантъ FM
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Житель Пензенской области арестован по делу о госизмене

Управление ФСБ России по Пензенской области возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») в отношении жителя города Заречный Максима Зотова. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Как стало известно «Ъ», Максим Зотов обвиняется в передаче секретных сведений о военнослужащих вооруженных сил РФ представителям Службы безопасности Украины через социальные сети. По данным следствия, преступление было совершено в 2022 году.

Максим Зотов ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 296 («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования») и ст. 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ.

Никита Маркелов, Саратов

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