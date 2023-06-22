Начался отбор подрядчика для строительства Ледовой арены в Перми

ООО «Красная машина» объявило запрос предложений на строительство и оснащение объекта спорта «Ледовая арена» в Перми. Заявки принимаются до 3 июля. Максимальная цена контракта определена в размере 1,037 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Ледовая арена площадью около 9 тыс. кв. м будет построена в микрорайоне Ива на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований. Строительные работы должны стартовать в этом году, сдать объект требуется через полтора года.

Строительство ледовой арены в Перми курирует ФРПК. Для этого фонд в ноябре прошлого года учредил компанию «Красная машина». Предложение ООО «Красная машина» о заключении концессионного соглашения на возведение объекта в феврале опубликовало министерство экономического развития Пермского края. По итогам публикации частной инициативы было принято решение о заключении концессионного соглашения.