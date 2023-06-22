Шойгу: ВСУ снизили темп наступления и занялись перегруппировкой

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину в ходе заседания Совбеза о ситуации на фронте. По словам господина Шойгу, Вооруженные силы Украины в течение 16 дней пытались вести наступление. Сейчас же, по оценкам российского министра, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой.

«На сегодняшний день ситуация складывается следующим образом. После проведения в течение 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность»,— сказал господин Шойгу. Как отметил министр обороны, у ВСУ еще остались силы. Он подчеркнул, что российская сторона ведет подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия Киева.

По словам министра, поставки вооружение украинской армии существенно не повлияют на боевые действия. Россия ожидает, что Запад поставит Киеву 2560 танков в 2023 году, 120 из них — это Leopard немецкого производства, 31 — американские Abrams и 95 Т-72.

Господин Путин, комментируя информацию о ходе военной операции, обратил внимание на потери Украины. «Я понимаю, что это предварительные данные, потому что все до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно. Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца»,— сказал он.

Совет безопасности проводится по вопросам «повышения эффективности работы» с ОДКБ и ЕАЭС. Однако открытая часть была посвящена ситуации вокруг российско-украинского конфликта, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

В ходе совещания господин Путин рассказал, что просил секретаря Совбеза обобщить данные по ходу специальной военной операции, чтобы «складывалась объективная картина по поводу того, что происходит, так, как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в СВО». Господин Патрушев отметил, что Совбез ведет «подсчет той техники, которую противник утратил». Структура получает информацию от Минобороны, погранслужб, департамента военной разведки и Росгвардии.

Сергей Шойгу в ходе совещания также рассказал о состоянии российских войск. По его словам, набрано 114 тыс. человек по прямому контракту, еще 52 тыс.— в качестве добровольцев. В среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек. К концу июня Минобороны намерено завершить формирование армейского резерва и армейского корпуса. Они должны получить больше 3 тыс. единиц боевой техники. По словам министра, пять полков сформированы больше чем на 60%. Господин Шойгу не видит необходимости в новых добровольцах.

О ситуации вокруг российско-украинского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».