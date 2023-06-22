Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 2025 года

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает маловероятным, что Киеву и Москве удастся договориться о продлении контракта на транзит российского газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года. По его словам, Украина «готовит системы к сокращению поставок».

«Я на самом деле не могу представить, как это может быть на двусторонней основе»,— сказал господин Галущенко Financial Times.

По мнению министра, Европа будет относительно готова к дальнейшему замедлению поставок, так как ранее ей уже приходилось адаптироваться к аналогичным сокращениям путем снижения спроса и поиска альтернативных источников, таких как сжиженный природный газ. Вместе с тем он не исключил, что европейские политики захотят пересмотреть договор от 2019 года. Еврокомиссия не стала комментировать его словам.

Как пишет Financial Times, на транзит через Украину приходится 5% европейского импорта газа. По данным консалтинговой компании ICIS, на этот маршрут приходится около половины импорта газа Австрией и 95% импорта Словакии. Транзит через Украину — один из двух оставшихся маршрутов трубопроводного газа из России. Остальные поставки проходят по «Турецкому потоку».

Экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс в начале июня заявил, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией. Он ссылался на его разговор с заместителем министра энергетики Украины. Комментируя это заявление, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал ТАСС, что если Киев не продлит транзитное соглашение после 2024 года, то нанесет удар по всем странам Евросоюза, которые покупают российский газ и «одновременно сама выстрелит себе в ногу, лишившись дивидендов от транзита». Вместе с тем он отмечал, что Украина по официальным каналам не уведомляла о таких намерениях.

Леонид Уварчев