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Коммерсантъ FM
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Снижение ставки

Директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков — о том, сколько смогут россияне сэкономить на платежах микрофинансовым организациям после снижения предельной допустимой ставки.

— В связи с чем было принято решение о снижении ставки с 1% до 0,8% в день? Планируется ли ее дальнейшее снижение? На рынке говорят о потенциальном снижении до 0,5% в день. Соответствует ли это планам Банка России?

— Банк России постоянно работает над снижением долговой нагрузки клиентов МФО. Сейчас действуют ограничения максимальной суммы всех переплат по кредиту (займу) и размера процентной ставки.

Главное, что с 1 июля 2023 года ни при каких условиях по договору сроком до года кредитор не может начислять заемщику проценты, штрафы и иные платежи, превышающие 130% от суммы основного долга. Например, при займе в 10 тыс. руб. долг составит не более 23 тыс. руб., где 10 тыс. руб.— основной долг и 13 тыс. руб. — проценты и иные платежи. Кроме того, потолок ставки по потребительским кредитам (займам) ограничивается 0,8% в день (вместо 1%).

Что касается дальнейшего возможного снижения предельных ставок, то решение мы будем принимать, как и раньше, после последовательного и тщательного анализа. Обычно на рынке займов до зарплаты ставки держатся на предельном уровне — уровне вводимых ограничений.

— Приведет ли снижение ставки, по вашим оценкам, к росту доступности микрофинансов для населения? Или, напротив, ограничит ее?

— Мы посчитали, что такие ограничения позволят заемщикам сэкономить на платежах до 5 млрд руб. в год. Однако мы видим, что не все игроки выдерживают регуляторное давление: часть компаний покидает рынок после каждого введения новых ставок. В основном это небольшие компании, которые не смогли перестроить свои бизнес-модели и не выдержали конкуренции с крупными игроками. Впрочем, их уход пока не сказывается на доступности услуг для населения. Рынок активно переходит в «цифру», растет объем онлайн-микрозаймов. В первом квартале 2023 года дистанционно было выдано 72% от совокупного объема займов, заключено 84% договоров.

— Позволит ли новое регулирование МФО достичь целей по снижению уровня закредитованности населения?

— Все наши меры: введение предельного размера платежей и дневной процентной ставки, действующие макропруденциальные лимиты и расчет показателя долговой нагрузки — направлены на то, чтобы ограничить рост закредитованности населения.

— Как может отреагировать серый сегмент микрозаймов на снижение максимальной ставки?

— Есть вероятность того, что компании, которые не смогут выполнять наши требования, будут уходить в серую и черную зоны. Но мы стараемся уменьшить эти риски и поддерживаем инициативы по усилению административной и уголовной ответственности за нелегальную деятельность на финансовом рынке.

— Ожидаете ли вы консолидации на рынке вокруг крупнейших игроков?

— Это нормальное развитие для любого рынка. Кто-то уходит, а кто-то объединяется с более успешными.

— Как вы оцениваете расширение активности банков на рынке МФО? Сделает ли это рынок МФО более доступным?

— Некоторые банки уже внедряют продукты, которые традиционно предоставляют МФО. Но, как правило, у них другая аудитория. Клиентами МФО в основном становятся граждане, которым не всегда доступны банковские кредиты из-за плохой кредитной истории или нестабильного дохода.

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