3,7 процента составил рост цен производителей промышленных товаров в мае по сравнению с апрелем, сообщил Росстат. Такое значение показателя после апрельских 2,4% оказалось выше ожиданий аналитиков. Рост отмечен как в добыче (12,2%), так и в обработке (2%) и прежде всего вызван двузначными темпами увеличения цен на различные виды топлива и продукты нефтепереработки. В то же время, согласно опубликованному вчера ЦБ июньскому мониторингу экономической ситуации на предприятиях, ценовые ожидания компаний снижаются второй месяц подряд, но остаются выше значений 2017–2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи целевого ориентира регулятора.