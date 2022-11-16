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Коммерсантъ FM
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Реабилитация без подписей и печатей

Репрессированные греки продолжают добиваться компенсации за отнятое во время депортации жилье

Cуд Краснодарского края признал незаконным отказ чиновников поставить четырех жертв советских репрессий в льготную очередь на жилье. Речь идет о семье Панаетиди, которая уже два года добивается права вернуться в родные места на Кубани, откуда их родителей выслали во время депортации греков в 1942 году. Администрация района подтвердила “Ъ”, что «детей ГУЛАГа» уже поставили на льготную очередь. Однако юрист Иван Калгин, представляющий интересы семьи, не вполне удовлетворен решениями муниципалитета и суда. По его мнению, постановка на очередь должна была произойти еще в 2021 году — и каждый год промедления очень важен для пожилых людей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее “Ъ” подробно рассказывал про иск семьи Панаетиди. Житель Кубани Иван Панаетиди был подростком, когда его вместе с родителями репрессировали по национальному признаку — в 1942 году их выслали в Павлодарскую область Казахстана. В ссылке Иван Панаетиди женился на своей землячке Софье Тилькериди, у них родилось четверо детей. После смерти Сталина ограничения для спецпоселенцев стали сниматься, но вернуться в Россию семья смогла только в 1990-е годы. Тогда же «детей ГУЛАГа» Анну, Ольгу, Надежду и Василия Панаетиди признали жертвами политических репрессий, имеющими право на реабилитацию. Закон гарантировал им компенсацию утраченного имущества — право на получение бесплатного жилья в той местности, откуда были высланы их родители. Однако реализовать это право, как писал “Ъ”, практически невозможно.

Администрация Северского района Краснодарского края несколько раз отказывала пожилым людям в постановке на жилищный учет. Чиновники потребовали у Панаетиди справку об отсутствии в собственности жилых помещений — и документ о регистрации в муниципалитете, откуда были высланы их родители. При этом еще в 2019 году Конституционный суд признал подобные запросы незаконными. Юрист Иван Калгин, представляющий интересы семьи Панаетиди, сослался в суде на позицию КС — и требования были сняты. Но затем чиновники повторно отказали в постановке на учет, поскольку у Панаетиди не было доказательств утраты жилья родителей — архив Северского района времен Великой Отечественной войны к настоящему времени не сохранился.

В феврале 2022 года Краснодарский краевой суд встал на сторону «детей ГУЛАГа» и признал новое требование незаконным. В июне с этой позицией согласился и Четвертый кассационный суд — он вернул дело обратно в первую инстанцию.

Судья Северского районного суда Краснодарского края Людмила Сурмениди пять раз откладывала слушание иска. «У меня сложилось ощущение, что администрация района, выступавшая в качестве ответчика, намеренно тянула время, суды откладывались и откладывались»,— рассказал “Ъ” юрист Иван Калгин. В ходе одного из предварительных слушаний администрация сообщила суду, что требования заявителей фактически выполнены — 28 июля текущего года члены семьи Панаетиди поставлены на очередь. Такие же сообщения пришли по почте и заявителям. Правда, вместо подписи главы Северского района Андрея Дорошевского в документах было пустое место. А затем в суде появились копии постановления с подписью — но без печати.

Заместитель главы Северского района Дмитрий Малов в ответ на запрос “Ъ” сообщил, что постановлением администрации района от 28 июля текущего года члены семьи Панаетиди приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории реабилитированных лиц.

На заседании 14 ноября судья Людмила Сурмениди предлагала семье Панаетиди отозвать иск. Но те отказались принять во внимание документы без подписей и печатей. По словам Ивана Калгина, судебный процесс «проходил сложно» — судья Сурмениди реагировала на заявления истцов весьма эмоционально. «Общий смысл замечаний судьи сводился к одному: зачем ходить по судам, если все уже решено? Я даже предположил, что судья с греческой фамилией имеет какие-то личные причины эмоционально реагировать на историю депортации греков. Однако Людмила Сурмениди не согласилась с моим предложением взять самоотвод»,— рассказал Иван Калгин.

Итоговое решение судьи Сурмениди о признании отказа администрации незаконным не удовлетворило истцов. Семья Панаетиди намерена обжаловать его. «Во-первых, суд не вынес решение, обязывающее администрацию сделать что-либо. Во-вторых, мы настаиваем, что Анна, Ольга, Надежда и Василий Панаетиди должны состоять на учете не с июля 2022 года, а как минимум на год раньше — с того момента, как они обратились в муниципалитет и получили отказ. Члены семьи Панаетиди — люди пожилого возраста, для них время ожидания даже в льготной очереди очень существенно»,— объяснил “Ъ” Иван Калгин.

«КС еще в 2019 году постановил, что "дети ГУЛАГа" должны приниматься на жилищный учет по прежнему месту жительства их семей без каких-либо условий. Но на практике чиновники на местах продолжают игнорировать это предписание,— заявил “Ъ” юрист Григорий Вайпан.— Репрессированным приходится добиваться своих прав в судах: в этом году кроме Краснодарского края подобный судебный процесс был выигран на Ставрополье. Но такими темпами очень многие потерпевшие не успеют получить компенсацию. Для исправления ситуации нужно принятие федерального закона — но его рассмотрение уже больше полутора лет блокирует Госдума».

Напомним, что в начале ноября сразу 19 человек, родившихся в семьях репрессированных, пожаловались Конституционному суду на неисполнение его же решения. Они напомнили, что Госдума с 2019 года так и не смогла разработать подходящий закон о жилищной компенсации — все предложенные проекты оказались заморожены. Теперь истцы, среди которых и члены семьи Панаетиди, просят КС создать правовые гарантии исправления неконституционных законов.

Анна Перова, Краснодар

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