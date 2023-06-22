ФГК вернулась на первое место

Федеральная грузовая компания (ФГК, подконтрольна ОАО РЖД) впервые за несколько лет вышла на первую строчку рейтинга операторов INFOLine Rail Russia Top. Сдвиг произошел по итогам публикации операторами данных о выручке и прибыли. ФГК по итогам и 2022 года, и первого квартала 2023 года обогнала Первую грузовую компанию (ПГК) Владимира Лисина. ПГК сместила ФГК с первых позиций в 2021 году (см. “Ъ” от 22 июня 2021 года): та держалась на первом месте четыре года (см. “Ъ” от 12 октября 2017 года), а до этого рейтинг возглавляла ПГК.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что ПГК осталась лидером по перевозкам и грузообороту. В 2022 году она активно оптимизировала портфель активов — в частности, продала цементовозы, универсальные платформы, а в начале 2023 года — малокубовые крытые вагоны, что привело к сокращению парка в собственности и в управлении. Улучшение позиций ФГК эксперт связывает с ростом выручки за счет использования конъюнктуры спотового рынка и развития комплексного транспортно-логистического обслуживания.

В абсолютных показателях выручка ФГК и ПГК примерно равна — 100,2 млрд руб. по МСФО и РСБУ соответственно, по удельным показателям ПГК опережает ФГК — 2797 руб. за вагон в сутки против 2488 руб. Но рост у ФГК выше — 43% и 62,4% против 19,4% и 28,4% соответственно. Впрочем, по выручке на вагон в сутки их обеих в 2022 году заметно опережают «Уголь-Транс» с 9,4 тыс. руб., «ЛУКОЙЛ-Транс» с 7,2 тыс. руб. и «Газпромтранс» с 7 тыс. руб. Часть традиционно прибыльных специализированных операторов, таких как «Трансойл», показатель не раскрывают.

Гендиректор ФГК Виктор Воронович отмечает, что в 2022 году она смогла задействовать «максимальное количество парка во внутренних перевозках». По его словам, коэффициент порожнего пробега к общему удалось снизить до 0,33 с 0,38 в 2021 году: «Компания остается одним из ключевых операторов, предоставляющих подвижной состав под перевозки гуманитарных и социально значимых грузов (67% от грузовой базы)». В ПГК от комментариев отказались. В целом, отмечается в рейтинге, выручка крупнейших операторов выросла в 2022 году на 28,4%, а прибыль — почти вдвое. Этому помогли рост ставок аренды и доходности оперирования, а также продажа активов.

Наталья Скорлыгина