Шесть в одном

Суд начал рассматривать уголовное дело против бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Он обвиняется в пяти эпизодах зло­употребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба бюджету Самары оценивается в 665 тыс. руб. Сергей Шанов полностью признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Сергей Шанов незаконно получил компенсацию трат во время командировки и начислил лишние премии сотруднице, которую сам же трудоустроил

Фото: Департамент градостроительства г. о. Самара По версии следствия, Сергей Шанов незаконно получил компенсацию трат во время командировки и начислил лишние премии сотруднице, которую сам же трудоустроил

Фото: Департамент градостроительства г. о. Самара

Судья Ленинского районного суда Самары Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело против бывшего руководителя департамента градостроительства администрации Самары Сергея Шанова. Чиновника обвиняют в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба городскому бюджету оценивается в 665 тыс. руб.

По версии следствия, чиновник после возвращения из командировки в Дубай предоставил вышестоящему руководству документы, по которым из городского бюджета ему возместили траты на сумму более 130 тыс. руб. В расходы были включены транспортное обслуживание (10 тыс. руб.), проживание в отеле (42 тыс. руб.), суточные — более 26,5 тыс. руб.

По данным прокуратуры, средства были потрачены не в целях пребывания в командировке, а в целях получения туристических услуг. Так, счета на оплату проживания в отеле содержат информацию об оказании туристической услуги, а документы, обосновывающие возможность компенсации найма жилья, отсутствуют. Также чиновник не предоставил документы, подтверждающие факт проживания в отеле в целях служебной командировки. Согласно версии следствия, из 130 тыс. руб. незаконно были возмещены 17 тыс. руб.

Кроме того, как установили следователи, Сергей Шанов принял на работу свою знакомую (будущую супругу), которой выплатил из городского бюджета «необоснованные премии» на общую сумму более 600 тыс. руб.

В августе прокуратура потребовала в суде отставки «в связи с утратой доверия» Сергея Шанова, а также главы городского департамента транспорта Сергея Маркина, который тоже был в командировке в Дубае. В требовании уволить руководителя департамента транспорта Сергея Маркина и обязать вернуть якобы необоснованно полученные 70 тыс. руб. суд отказал.

В сентябре 2022 года Сергея Шанова уволили из-за утраты доверия, но в городской администрации отметили, что отставка связана не с иском прокуратуры и командировкой в Дубай, а с нарушением сроков подачи заявления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. В мае 2023 года стало известно, что Сергей Шанов стал заместителем директора муниципального предприятия «Ремжил­универсал».

МП «Ремжилуниверсал» было зарегистрировано 15 января 1997 года. Учредителем предприятия выступает муниципальное образование городского округа Самара. По данным на сайте горадминистрации, предметом деятельности МП — содержание, ремонт, строительство (реконструкция), объектов недвижимости, в том числе муниципального жилого и нежилого фондов; сохранение объектов культурного наследия, в том числе находящихся в муниципальной собственности; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность строительная специализированная в целях благоустройства территории городского округа Самара; операции с недвижимостью; оформление документов для государственной регистрации прав на недвижимое, в том числе муниципальное, имущество и сделок с ним и т.д. Руководитель предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакса»,— Алексей Осипов. В 2022 году выручка организации составила 91 млн руб., прибыль — 7,6 млн руб.

Незадолго до этого Верховный суд признал, что МП незаконно передало ООО «Лидер» участок земли площадью 3150 кв. м для организации автомобильной стоянки в Октябрьском районе на улице Мичурина в границах улиц Революционной и Лукачева. По договору «Ремжилуниверсал» передал «Лидеру» забор, при этом компания фактически заняла земельный участок. Кроме того, при заключении договора, вопреки требованиям закона, не был проведен конкурс.

В текущем месяце стало известно, что бывший глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов полностью признал вину и добровольно погасил причиненный государству ущерб.

Сабрина Самедова