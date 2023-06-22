«Реформа» запускает коворкинги

Основатель сети автосервисных станций «ЕвроАвто» Игорь Комолов откроет три коворкинга в собственных бизнес-центрах в Петербурге. Запустить два проекта — в бизнес-центрах «Реформа» на Левашовском проспекте и Придорожной аллее — планируется уже осенью 2023 года. Еще один коворкинг откроется в здании нового бизнес-центра, который строится на месте бывшего главного производственного корпуса Императорской карточной фабрики на проспекте Обуховской Обороны в конце следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и владелец бренда «ЕвроАвто» Игорь Комолов с супругой Светланой, владелецей административно-делового комплекса «Реформа»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Основатель и владелец бренда «ЕвроАвто» Игорь Комолов с супругой Светланой, владелецей административно-делового комплекса «Реформа»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый коворкинг площадью 300 кв. м, рассчитанный на 130 рабочих мест, откроется в здании бывшего автоцентра Volkswagen в Выборгском районе на Придорожной аллее, 8. До 2017 года автоцентр принадлежал владельцу обанкротившегося холдинга «Балтавтотрейд» Петру Тиньгаеву. В 2021 году Светлана Комолова, супруга Игоря Комолова, приобрела объект общей площадью 20,8 тыс. кв. м за 313 млн рублей. Здание перестроили, и в первом квартале 2023 года в нем открылся административно-деловой комплекс «Реформа» класса В+ (УК «Реформа» является эксклюзивным брокером БЦ).

Второй проект запустят в БЦ «Реформа» класса В (общая площадь 8 тыс. кв. м) в Петроградской районе на Левашовском проспекте, 15. Под новое пространство отдадут 800 кв. м, которые раньше занимали торговые помещения. Коворкинг рассчитан на 200 рабочих мест. Оба проекта планируют открыть осенью 2023 года. О планах их запуска в БЦ господин Комолов заявил 21 июня на BestBreakfast, организованном ГК «Бестъ».

Третий коворкинг планируют открыть в здании бывшего главного производственного корпуса Императорской карточной фабрики на проспекте Обуховской Обороны,110 (Невский район). Зданием владеет ООО «Бизнес-центр "Парнас"», учредителем которого являются Игорь Комолов (90%) и ООО «Селигер» (10%). 60% ООО «Селигер» принадлежит Ирине Комоловой, еще 40% — Людмиле Струц. В собственности последней находится ООО «Автоцентр "Евроавто"». ООО «Бизнес-центр "Парнас"» приобрело здание бывшей фабрики в 2021 году.

Генеральный директор УК «Реформа» Марина Шарова рассказала, что сейчас объект на проспекте Обуховской Обороны находится на стадии реконструкции. В здании появится бизнес-центр, в котором 300 кв. м отдадут под коворкинг. Ввести в эксплуатацию объект планируют в конце 2024 года. Под каким брендом откроются БЦ и коворкинг, пока не комментируют.

«Мы самостоятельно развиваем и разрабатываем концепцию будущих коворкингов. Пока не могу сказать, будут ли они открыты под одним брендом, так как это разные бизнес-центры. Но если этот проект будет успешным, то, возможно, объединим под один бренд»,— сказал Игорь Комолов.

Инвестиции во все проекты не разглашаются. По словам операционного директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, стоимость реализации проекта может составить от 50 до 70 тыс. рублей за квадратный метр помещения, не включая НДС и затраты на приобретение или аренду помещений.

«Небольшие объекты, до 300 кв. м, как правило, больше ориентированы на физических лиц, проживающих в непосредственной близости. Более крупные — 500–1000 кв. м. — на корпоративных клиентов. Центр города уже насыщен разного рода гибкими офисными пространствами. За пределами центральных районов их пока немного, но ставки аренды там заметно ниже»,— отметила старший консультант департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева.

По итогам первого полугодия 2023 года, по данным NF Group, в Петербурге функционирует 59 гибких офисов на 9700 рабочих мест площадью 57,6 тыс. кв. м, что составляет 1,4% от общего объема рынка качественной офисной недвижимости города. Большая часть как действующих, так и планируемых гибких офисов находится в исторической части города: в Центральном районе расположено 32% площадей, а также почти половина из всех планируемых к открытию в ближайшие два года. В первом полугодии 2023 года заполняемость гибких офисных пространств в Санкт-Петербурге выросла с 73 до 82%

Надежда Ярмула