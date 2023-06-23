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Открыть сердце

Участвовать в донорстве могут даже те, кому нельзя

С июня прошлого года более 2 тыс. человек из Санкт-Петербурга вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). Кто-то пришел в лабораторию «Инвитро», чтобы сдать кровь, кто-то заказал конверт для взятия буккального эпителия с помощью Почты России, кто-то узнал о возможности стать потенциальным донором на работе или учебе во время донорской акции. Более 150 петербуржцев из 2 тыс. были привлечены в Национальный РДКМ благодаря помощи отдела здравоохранения администрации Невского района Петербурга, в частности поддержке главного специалиста отдела Ирины Безродных.

Наталья Волкова

Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

— Моя роль на самом деле незначительная,— говорит Ирина Безродных, смущенно глядя куда-то вбок.— Если бы не поддержка руководства и коллег, вряд ли бы что-то получилось так, как получилось. Напишите лучше про наш отдел.

В отделе здравоохранения всегда уделялось большое внимание донорству: каждый сотрудник по мере сил работает в этом направлении. Но отдел в целом — не человек, который дышит, смеется и знает, что сдача крови и ее компонентов спасет кому-то жизнь, и поэтому «открывает вену», как просят медсестры во время процедуры кровсдачи. Чтобы ни говорила Ирина Михайловна отдел механизм, эффективно работает, потому что в его составе есть и сотрудница, настолько увлеченная идеей бескорыстной помощи незнакомцу, что сама стала потенциальным донором костного мозга и убедила в важности такого шага коллег и близких.

— С Ириной мы познакомились в мае 2022 года,— говорит Любовь Белозерова, ведущий координатор Национального РДКМ в Петербурге.— Она сама со мной связалась, предложила прийти на совещание в администрацию Невского района. Там я кратко рассказала о донорстве костного мозга, а потом мы долго вдвоем обсуждали, чем Ирина, как главный специалист отдела здравоохранения, может помочь нам в привлечении добровольцев.

Итогом стало сотрудничество — и 150 потенциальных доноров в Национальном РДКМ. Это результат более чем 50 лекций, которые Любовь Белозерова прочла сотрудникам больниц, поликлиник, детских садов, заводов, студентам и школьникам учебных заведений Невского района.

— Пусть школьники пока в силу возраста не могут стать донорами костного мозга, однако теперь не спутают костный мозг со спинным и в будущем, возможно, вступят в регистр,— отмечает Любовь.

150 человек — вроде бы немного. Но и немало. Каждый из них может стать проводником в мир донорства для своих друзей и родных. Каждый может стать донором доноров, говорит Ирина Безродных,— как, например, пациенты районного Психоневрологического диспансера (ПНД) №9. Они не могут сами сдавать кровь, но изготавливают сувениры ручной работы для тех, кто может. Маленькие красные сердца из соленого раскрашенного теста с белой надписью «Донор» дарят на акциях донорам крови и потенциальным донорам костного мозга.

Это проект «Спасибо, донор!», который сотрудники отдела здравоохранения Невского района осуществляют вместе с ПНД, а также детскими садами и школами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Начала проект Марина Чашникова, коллега Ирины. Они обе уверены: создавая сувениры для доноров, дети и взрослые с особенностями развития, к которым окружающие часто относятся с опаской, чувствуют себя полноценными членами общества. Доноры всегда охотно берут на память подарки-сердечки.

— Заболевание — не повод исключать человека из общества, тем более когда он нуждается в поддержке этого самого общества,— говорит Ирина Безродных.— Для пациентов ПНД важна обратная связь. Под фото радостных доноров с сувенирами в руках в соцсетях часто читаю комментарии: «Это мы сделали!» Словно: «Мы не одни, мы с вами в общем деле».

Открыть вену, открыть сердце, отдать часть себя другому — по-настоящему человеческие действия, объединяющие очень разных людей: от чиновников до пациентов с непростыми диагнозами.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1054

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда

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