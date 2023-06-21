FTC обвинила Amazon в манипулировании миллионами пользователей

Сегодня, 21 июня, Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск к корпорации Amazon в окружной суд Западного округа штата Вашингтон. По мнению регулятора, компания годами «сознательно обманывала» пользователей, без их согласия подключая им подписку Amazon Prime. Такая подписка дает доступ к стриминговому видеосервису Amazon, бесплатной доставке и т. д. и стоит $139 в год. FTC требует от компании выплаты штрафа, размер которого не сообщается, а также отмены подобных практик.

«Amazon обманывала людей и заманивала их в возобновляющуюся подписку без их согласия, что не только вызывало разочарование пользователей, но и стоило им существенных денег»,— считают в FTC. По мнению регулятора, компания использовала манипулятивные и обманные тактики для того, чтобы без согласия пользователей подписать их на Amazon Prime. Кроме того, компания сознательно усложняла возможность прекращения подписки на Amazon Prime. «Руководство Amazon тормозило изменения, которые облегчили бы пользователям отмену подписки Prime, или отказывалось от таких изменений, потому что такие изменения негативно сказались бы на финансовых показателях Amazon»,— говорится в заявлении FTC. Регулятор отметил, что подписка Amazon Prime приносит компании около $25 млрд в год и что рост числа подписчиков рассматривается Amazon как одна из основных бизнес-целей.

Яна Рождественская