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Коммерсантъ FM
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В России создадут реестр добросовестных производителей стройматериалов

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Минстрой и Минпромторг создают реестр добросовестных производителей строительных материалов. Об этом сообщил президент НОСТРОЙ Антон Глушков на совещании по вопросам промышленности строительных материалов в субъектах России.

«Под добросовестностью мы подразумеваем полную информационную открытость, которая представлена на сайте НОСТРОЙ. Кроме того, мы подгружаем лабораторный контроль — вместе с реестром мы формируем лабораторный кластер, который будет верифицировать информацию о характеристиках строительных материалов, которые заявляет сам производитель»,— объяснил господин Глушков, его слова приводит пресс-служба объединения.

НОСТРОЙ, Минстрой и Минпромторг согласовали перечень ресурсов, оказывающих наибольшее влияние на стоимость строительства, для первоочередного включения в реестр. Перечень состоит из 28 позиций строительных материалов.

«Через форму обратной связи можно подать заявку на включение их (производителей.— ''Ъ'') в реестр. Для субъектов строительства, недовольных качеством строительной продукции, также предусмотрена форма подачи жалобы на производителя. При ее наличии включение в реестр будет проблематично»,— добавил господин Глушков.

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