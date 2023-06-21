«Деньги в мире, как известно, имеются»

России в конечном итоге придется заплатить, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по восстановлению Украины. Масштабное мероприятие проходит в Лондоне с участием представителей более 60 стран. При этом глава Госдепа не назвал конкретный механизм того, как именно Запад намерен взыскать компенсацию с Москвы. Он лишь выразил надежду, что подобное рано или поздно произойдет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проект посткризисной реконструкции Украины вызывает большой интерес в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Восстановление Украины оценивалось в $411 млрд. К такому выводу пришли на основе консенсуса Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН и власти в Киеве. Однако дело было в марте. Не вызывает сомнений тот факт, что эта сумма с тех пор существенно возросла, и такая тенденция продолжится. Как принято говорить, счетчик щелкает.

И вот в Лондоне собралась конференция по восстановлению Украины. Ее называют экономическим Рамштайном. Канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сообщила о тысяче участников из 61-й страны. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к присутствующим по видеосвязи — заверил, что его страна поддерживает основные западные ценности и готова вступить в ЕС и НАТО.

Союзники объявили о новых пакетах экономической помощи. Больше всех выделили Соединенные Штаты — $1,3 млрд, остальные — поменьше. В целом украинский премьер Денис Шмыгаль говорил о том, что по итогам конференции страна рассчитывает получить $6,5 млрд — в основном на восстановление критической инфраструктуры. Понятно, что один из главных вопросов, как взыскать деньги с России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления заявил, что в итоге Москва заплатит — это неминуемо. Однако четкого механизма на этот счет как не было, так и нет. В качестве иллюстрации можно привести заявление Романа Абрамовича о том, что он не отдаст Украине средства от продажи «Челси», как обещал ранее, а переведет их в Россию.

Схема с тем, чтобы российские олигархи скинулись на восстановление страны, тоже, видимо, как-то заглохла. И это неудивительно, поскольку тогда нужно отменять санкции, а это явно неправильно в нынешних условиях. Тем не менее работа ведется, так что, наверное, бывшие партнеры в итоге что-то да решат.

И второй важный вопрос: какой будет Украина после окончания всего происходящего?

Сам Зеленский в интервью BBC обещал принципиально другое государство — европейское, где вместо разрушенной в прямом и переносном смыслах советской и постсоветской коррумпированной системы возникнет нечто новое и прекрасное. И здесь тоже нет особой конкретики, что также понятно — говорить об этом все-таки рановато.

Впрочем, как мы видим, интерес к восстановлению Украины большой. Об этом, в частности, говорит число участников конференции. Деньги в мире, как известно, имеются, и немалые. Так что при желании их можно вложить с прибылью. И вот он — город-сад. Новая чистая энергетика, современная инфраструктура — Украина имеет шансы стать полигоном новых технологий.

Но возвращаемся в день сегодняшний: на полях конференции пройдет встреча министров иностранных дел «семерки». А ЕС между тем согласовал 11-й пакет антироссийских санкций. В этом, собственно, и не было сомнений. Так видится, что главное сейчас для бывших партнеров не посткризисное восстановление Украины, а дальнейшее сдерживание России. Это к вопросу о том, кто за что в итоге заплатит.

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