Умер совладелец контролирующей черноземную корпорацию «Гринн» букмекерской конторы 1xBet

Основатель запрещенной в России букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии в возрасте 42 лет, сообщил в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) мультипликатор Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом).

С 2019 года близкие к 1xBet структуры, как писал ранее «Ъ-Черноземье», стали владельцем курской корпорации «Гринн», которой принадлежит сеть продуктовых гипермаркетов «Линия» и нескольких крупных торгово-развлекательных центров в ЦФО. Связанные с букмекером физические и юридические лица выкупили бывший бизнес основателя корпорации Николая Грешилова.

«Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык! Поехал в Швейцарию на чекап (комплексная диагностика организма.— «Ъ-Черноземье») Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти»,— написал господин Мунтян.

Сергей Каршков родился в 1980 году в Киевской области. Впоследствии он переехал в Брянск, где возглавлял отдел по борьбе с киберпреступностью в УВД Брянской области. Позднее господин Каршков вместе с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основал букмекерскую контору 1xBet.

В 2020 году Следственное управление СКР по Брянской области объявило троих основателей 1xBet в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, в результате незаконной деятельности организованная группа злоумышленников в период с октября 2014 года по май 2019 года заработала более 63 млрд руб. Сообщалось, что господин Каршков в последние годы жил на Кипре.

О конфликтах, сопровождавших сделки с корпорацией «Гринн» — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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