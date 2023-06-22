«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как привести себя в форму перед пляжным отпуском всем тем, кто или слишком занят, или слишком ленив.

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Лето в полном расцвете, а значит пришло время шорт, полупрозрачных многослойных платьев, коротких юбок, а в перспективе — и морского отдыха. Состояние фигуры вдруг становится актуальнее, чем в другое время года, несмотря на то что концепция «тело для пляжа» признается сейчас многими специалистами как безнадежно устаревшая. Однако, несмотря на передовые бодипозитивные взгляды, все же многие ищут способы быстро решить вопрос с лишним весом или дряблостью кожи, а салоны завозят новые аппараты и анонсируют методики, чтобы с этим помочь. Радиочастоты, лазер, которые когда-то доминировали на рынке эстетики лица, теперь применяются и для моделирования тела. В нынешнем году есть несколько новых программ, на которые стоит обратить внимание.

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Сфокусированный ультразвук

«Самый быстрый способ избавиться от лишних сантиметров — это аппаратное воздействие сфокусированным ультразвуком»,— считает Татьяна Кирилюк, врач-дерматолог, специалист по аппаратным технологиям Bella-systech. Такая технология реализована в аппаратах Ulfit и Ultraformer MPT: один из них подходит для проработки локальных зон и избавления от «жировых ловушек», а второй — для всего тела. Технология такова: ультразвук направленно воздействует на жировую прослойку, разбивает адипоциты, параллельно стимулируя выработку коллагена. Заметным становится уменьшение жировой прослойки, тонус кожи. Врач предупреждает о возможных нюансах: так как процесс распада жировых клеток происходит быстро, для организма возникает токсическая нагрузка. «Перед процедурой и после нее лучше скорректировать образ жизни и рацион питания, полностью убрать жирное, воздерживаться от алкоголя и пить побольше воды, чтобы стимулировать внутреннее движение жидкостей и зафиксировать эффект»,— советует Татьяна.

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Мульти-микро-альвеолярная и электромагнитная стимуляция

Эти сложно названные технологии хороши тем, что дают тот самый заветный быстрый и видимый эффект утончения. Воплощены они в разных аппаратах. Уже известный на рынке Icoone Laser с помощью мульти-микро-альвеолярной стимуляции (MMAS) устраняет эстетические дефекты кожи за счет стимуляции соединительной ткани, а заложенные в нем функции LED-лифтинга и лазерного липолиза помогают разбивать жировые отложения, которые «не берут» диеты и упражнения. На аппарате Btl Еmbody можно придать рельеф мышцам живота и ягодиц. Татьяна Кесарева, специалист по телу салонов красоты «МильФей», советует электромагнитную стимуляцию нейронов мышечных волокон всем, кто не может (в силу разных причин) добраться до тренажерного зала. Такие пассивные релакс-тренировки позволяют нарастить мышечную массу за 1–2 недели в зависимости от конституции тела. Она обращает внимание на несколько важных моментов, например, влияние стресса. «Это скрытый враг, поэтому тренируйте свой разум до того, как начать тренировать тело. Беспокойный режим не дает правильно тренироваться и питаться, так как на биохимическом уровне кортизол, гормон стресса, съедает ваши драгоценные мышцы и не дает сжигаться жиру. И если вы загнаны стрессом в угол, то интенсивные тренировки и строгая диета только усугубят ситуацию»,— считает она. И советует не садиться на краткосрочные модные диеты и не тратиться на дорогие добавки, так как, по ее мнению, очень немногие из них, кроме протеина, кофеина и креатина, имеют доказанный эффект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процедура на аппарате Btl Еmbody

Процедура на аппарате Btl Еmbody



Дренаж и микровибрации

Для снижения отечности (а это один из первых врагов на пути к стройности) нужно разбираться с лимфодренажем, потому что именно с улучшением лимфотока запускаются обменные процессы в организме, сокращаются жировые отложения, и уменьшаются объемы. Можно начать дренажные мезотерапевтические процедуры, а позже добавить в программу уже известный и популярный аппарат «Эндосфера». Он работает по принципу компрессии и микровибрации, уплотняет, «усаживает» кожу, обогащает кислородом.

Такое сочетание методик позволяет изменить свой размерный ряд, считает основатель клиники эстетической медицины, врач-косметолог Ольга Мороз. Она советует обращать внимание и на питание, и на качество как добавок, так и инъекционных препаратов, которые сейчас можно найти на рынке, и воздержаться от использования незарегистрированных средств, пусть даже и привлекательных по стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процедура на аппарате Endospheres

Процедура на аппарате Endospheres



Очевидно, что вопрос с питанием возникает при прохождении любых программ и на любых аппаратах: понятно, что после процедур не стоит пить пиво или наедаться сладкого, да и в целом нужно внимательно следить за своим рационом. Пусть эти установки не покажутся скучными, потому что их можно адаптировать под любой образ жизни и загруженность. Врач превентивной медицины, нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова помимо следования сезонным трендам в питании (что значит употребление в пищу того, что созревает именно сейчас) рекомендует и большее разнообразие, добавление в рацион фруктов, овощей и зелени ярких цветов как содержащие полифенолы, которые благоприятно сказываются на пищеварении и снижают гликемический индекс.

Море вас ждет, и даже если воспользоваться всеми советами не удастся, а на отдыхе все это благополучно забудется, и, то возможно, в следующем году получится сформировать новые привычки и — как результат — получить обновленный стройный силуэт.

Ирина Кириенко