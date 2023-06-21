МУП УИТ получило контракт на троллейбусные перевозки в Уфе

Управление транспорта и связи администрации Уфы по итогам аукциона заключило контракт на регулярные перевозки пассажиров троллейбусом с МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» (МУП УИТ), сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — за 20,98 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик должен обеспечить работу 13 троллейбусов на маршруте №16 («Микрорайон Белореченский — Театр кукол» с 1 июля по 30 сентября. Максимальный срок эксплуатации транспортного средства должен составлять не более 15 лет, а при условии проведения капремонта — 20 лет с года выпуска.

Ранее с МУП УИТ были заключены контракты на перевозку пассажиров троллейбусами по маршрутам №9, №10, №13 и №22 начальной стоимостью от 5,5 млн до 15 млн руб.

Майя Иванова

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