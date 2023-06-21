УФАС нашло нарушение в закупке Спецавтохозяйства по уборке Уфы на 144,5 млн рублей

Управление ФАС по Башкирии усмотрело признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях уфимского МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» при проведении госзакупки стоимостью 144,5 млн руб.

В ноябре 2020 года предприятие объявило конкурс на оказание услуг по ведению базы данных потребителей, рассылке им счетов на оплату и консультированию по вопросам начисления платы. Одним из критериев отбора исполнителя стал опыт претендента по ведению базы данных о зарегистрированных в жилых помещениях лицах.

Таким образом «Спецавтохозяйство», по мнению УФАС, создало преимущество нескольким хозяйствующим субъектам, в чьи полномочия входит регистрационный учет. Действия заказчика привели к нарушению прав других участников закупки, которые могли оказывать услуги по рассылке счетов потребителям, но не соответствовали заявленному подкритерию.

Как отметили в УФАС, само «Спецавтохозяйство» не является органом регистрационного учета и в его компетенцию не входит прием и передача данных о проживающих в квартирах лицах. Поэтому указанный подкритерий не связан с предметом рассмотренной закупки и деятельностью предприятий как регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Необходимость его включения в конкурсную документацию отсутствовала.

Наталья Балыкова

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