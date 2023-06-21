Криштиану Роналду взял двести

Во вторник закрылось очередное окно, выделенное для матчей футбольных сборных. В его рамках состоялись два тура отборочного турнира к чемпионату Европы будущего года в Германии (сборная России от него отстранена). Большинство фаворитов провели их неплохо, но были и интересные результаты, запутавшие ситуацию в группах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свой 123-й гол за национальную сборную — в ворота исландской команды — португальский форвард Криштиану Роналду забил в 200-м матче

Фото: ГЃrni Torfason, AP Свой 123-й гол за национальную сборную — в ворота исландской команды — португальский форвард Криштиану Роналду забил в 200-м матче

Фото: ГЃrni Torfason, AP

Группа A

В этой группе первая половина турнира удивительно гладко сложилась для сборной Шотландии. Ее привыкли воспринимать скорее как середняка, который пробиться на чемпионат Европы может только с мучениями, но пока никаких мучений не наблюдается: четыре матча — четыре победы, в том числе две чрезвычайно важные. Одну сборная Шотландии одержала еще весной, справившись дома с безусловными фаворитами группы испанцами. Следующую — уже в рамках июньского окна, одолев на выезде норвежцев, которые, имея в составе чудо-бомбардира Эрлинга Холанна и отличного по любым меркам хавбека Мартина Эдегора, казались реальными претендентами на второе место. Сборная Испании, в июне матчи квалификации пропускавшая, поскольку выступала в принесшем ей трофей «Финале четырех» Лиги наций, формально солидное, в девять очков, отставание от шотландцев еще, разумеется, запросто может наверстать. У норвежцев ситуация уже сложная. Они провели столько же игр, сколько сборная Шотландии, а имеют всего на балл больше испанской команды с ее двумя встречами. Более того, впереди еще и грузины. А путевки на чемпионат Европы получают две команды из каждой группы.

Группа B

Слегка обновленная после чемпионата мира в Катаре французская сборная пока осечек не допускает, выиграв все четыре своих матча, пусть четвертый, у греков,— с жутким скрипом, благодаря единственному голу с пенальти Килиана Мбаппе. Правда, даже после этого поражения греческие футболисты сохранили вторую позицию. Но сберечь ее им, видимо, будет жутко трудно. У сборной Нидерландов, как и у испанцев, в июне был «Финал четырех» Лиги наций, и поэтому в квалификации у них впереди аж шесть матчей против пяти у опережающих голландцев на три балла греков.

Группа C

Обладатель одной из путевок в этой группе уже, надо полагать, определился. К двум мартовским победам сборная Англии добавила две июньские, причем чрезвычайно впечатляющие. Мальтийцев она разгромила со счетом 4:0, команду Северной Македонии — аж 7:0, притом что македонцы не так уж и слабы: они в 2021 году выступали на предыдущем чемпионате Европы, а не пробившись на прошлогодний чемпионат мира в Катаре, отцепили от него итальянцев, одолев их в стыковом матче под занавес квалификации. Сборная Италии, успевшая проиграть англичанам и сыгравшая, как и голландцы с испанцами, два матча вместо трех или четырех у конкурентов, сидит в засаде. А догонять ей предстоит украинцев. Сборная Украины в июне ходила по лезвию ножа, но свои очки брала. С македонцами она справилась, проигрывая со счетом 0:2, а затем кое-как, 1:0, разобралась с мальтийцами.

Группа D

Это, возможно, самая интригующая группа квалификации. По итогам июньского окна из числа охотников за путевками на чемпионат Европы выбыла разве что сборная Латвии с ее нулем очков. Остальные четыре за них бьются. В отсутствие хорватов, прорвавшихся в «Финал четырех» Лиги наций, лидерство захватили турки, победившие сначала латвийцев — благодаря голу в концовке компенсированного времени, а за ними валлийцев. Но совсем рядом, с равным количеством потерянных очков — обыгравшие тех же соперников армяне, а вплотную за ними идут, естественно, сохраняющие фаворитский статус хорваты и сборная Уэльса. Тут продолжение может быть жутко интересным.

Группа E

Примерно то же самое касается и этой пятерки. Интригу в ней до предела разогрел матч, в котором вроде бы безнадежная с точки зрения гонки за путевкой на чемпионат Европы сборная Молдавии дома обыграла — 3:2 — поляков с Робертом Левандовским, не обратив внимание на два пропущенных в первые полчаса мяча. Для польской команды, притом что ее ждали на верхушке таблицы группы, это уже второе поражение в турнире, и она застряла на предпоследнем месте перед фарерцами. А лидируют чехи, которые, впрочем, не слишком оторвались от албанцев, молдаван и даже тех же поляков.

Группа F

Сборная Бельгии в июне ненадолго превратилась в хедлайнера новостей благодаря демаршу своего голкипера Тибо Куртуа. Он покинул ее расположение после завершившегося вничью матча с австрийцами из-за конфликта с новым тренером Доменико Тедеско. Бельгийцы и без Куртуа, с травмированным Кевином Де Брёйне без проблем разобрались с эстонцами, но перелопаченная Тедеско после неудачного чемпионата мира команда (ее поклонникам приходится привыкать к незнакомым до сих пор персонажам, в том числе с заковыристыми фамилиями — таким, как Майк Тресор Ндайишимийе) пока отстает от австрийцев на три очка, правда, при матче в запасе. Зато шведы после проигрыша австрийцам уже в четырех баллах позади.

Группа G

В этой группе в июне определились два явных и предсказуемых лидера. У сборных Венгрии и Сербии по семь очков. А какую-то опасность для них, и то, судя по всему, минимальную, представляют разве что черногорцы.

Группа H

Безусловный сюрприз первой половины отборочного цикла — и не мечтавшая прежде о топ-турнирах сборная Казахстана. Весной она нанесла поражение датчанам, теперь обыграла — 1:0 — в гостях североирландцев. По крайней мере мечтать о чемпионате Европы казахстанцы теперь вправе. Они возглавляют классификацию группы, идя вровень с финнами. А страшным в плане бэкграунда, но неказистым в нынешнем сезоне в плане игры датчанам и крепким словенцам, которых от тандема отделяют два балла, нужно догонять.

Группа I

Швейцарцы чуть подпортили себе показатели домашней ничьей — 2:2 — с румынами. Но их позиции все еще прочны — десять очков после четырех матчей. У румынской команды — на два меньше, у израильской — на три. Пожалуй, это весь список участников гонки за путевками на континентальное первенство.

Группа J

В главное событие всего этого июньского окна превратился матч, в котором исландцы принимали португальцев. Благодаря ему Криштиану Роналду превратился в первого в истории футболиста, проведшего 200 встреч за свою национальную команду. Юбилей получился идеальным. Игра грозила завершиться нулевой ничьей, когда в концовке 38-летний Роналду, дебютировавший в сборной еще в 2003 году, переправил головой в сетку фланговый навес Гонсалу Инасиу. Португальцы взяли верх над исландцами и одержали четвертую подряд победу. Путевка в Германию от них никуда не денется. За вторую будет идти борьба между португальскими преследователями. А ближайшие — это словаки и, как ни парадоксально, сборная Люксембурга, которая, впрочем, еще до этой квалификации избавилась от имиджа типичного футбольного «карлика». Сейчас она снова показывает зубы. В рамках июньского окна люксембуржцы взяли верх — 2:0 — над прилично укомплектованными боснийцами на их поле.

Алексей Доспехов