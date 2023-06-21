Криштиану Роналду взял двести

Во вторник закрылось очередное окно, выделенное для матчей футбольных сборных. В его рамках состоялись два тура отборочного турнира к чемпионату Европы будущего года в Германии (сборная России от него отстранена). Большинство фаворитов провели их неплохо, но были и интересные результаты, запутавшие ситуацию в группах.
Свой 123-й гол за национальную сборную — в ворота исландской команды — португальский форвард Криштиану Роналду забил в 200-м матче
Фото: ГЃrni Torfason, AP
Группа A
В этой группе первая половина турнира удивительно гладко сложилась для сборной Шотландии. Ее привыкли воспринимать скорее как середняка, который пробиться на чемпионат Европы может только с мучениями, но пока никаких мучений не наблюдается: четыре матча — четыре победы, в том числе две чрезвычайно важные. Одну сборная Шотландии одержала еще весной, справившись дома с безусловными фаворитами группы испанцами. Следующую — уже в рамках июньского окна, одолев на выезде норвежцев, которые, имея в составе чудо-бомбардира Эрлинга Холанна и отличного по любым меркам хавбека Мартина Эдегора, казались реальными претендентами на второе место. Сборная Испании, в июне матчи квалификации пропускавшая, поскольку выступала в принесшем ей трофей «Финале четырех» Лиги наций, формально солидное, в девять очков, отставание от шотландцев еще, разумеется, запросто может наверстать. У норвежцев ситуация уже сложная. Они провели столько же игр, сколько сборная Шотландии, а имеют всего на балл больше испанской команды с ее двумя встречами. Более того, впереди еще и грузины. А путевки на чемпионат Европы получают две команды из каждой группы.
Группа B
Слегка обновленная после чемпионата мира в Катаре французская сборная пока осечек не допускает, выиграв все четыре своих матча, пусть четвертый, у греков,— с жутким скрипом, благодаря единственному голу с пенальти Килиана Мбаппе. Правда, даже после этого поражения греческие футболисты сохранили вторую позицию. Но сберечь ее им, видимо, будет жутко трудно. У сборной Нидерландов, как и у испанцев, в июне был «Финал четырех» Лиги наций, и поэтому в квалификации у них впереди аж шесть матчей против пяти у опережающих голландцев на три балла греков.
Группа C
Обладатель одной из путевок в этой группе уже, надо полагать, определился. К двум мартовским победам сборная Англии добавила две июньские, причем чрезвычайно впечатляющие. Мальтийцев она разгромила со счетом 4:0, команду Северной Македонии — аж 7:0, притом что македонцы не так уж и слабы: они в 2021 году выступали на предыдущем чемпионате Европы, а не пробившись на прошлогодний чемпионат мира в Катаре, отцепили от него итальянцев, одолев их в стыковом матче под занавес квалификации. Сборная Италии, успевшая проиграть англичанам и сыгравшая, как и голландцы с испанцами, два матча вместо трех или четырех у конкурентов, сидит в засаде. А догонять ей предстоит украинцев. Сборная Украины в июне ходила по лезвию ножа, но свои очки брала. С македонцами она справилась, проигрывая со счетом 0:2, а затем кое-как, 1:0, разобралась с мальтийцами.
Группа D
Это, возможно, самая интригующая группа квалификации. По итогам июньского окна из числа охотников за путевками на чемпионат Европы выбыла разве что сборная Латвии с ее нулем очков. Остальные четыре за них бьются. В отсутствие хорватов, прорвавшихся в «Финал четырех» Лиги наций, лидерство захватили турки, победившие сначала латвийцев — благодаря голу в концовке компенсированного времени, а за ними валлийцев. Но совсем рядом, с равным количеством потерянных очков — обыгравшие тех же соперников армяне, а вплотную за ними идут, естественно, сохраняющие фаворитский статус хорваты и сборная Уэльса. Тут продолжение может быть жутко интересным.
Группа E
Примерно то же самое касается и этой пятерки. Интригу в ней до предела разогрел матч, в котором вроде бы безнадежная с точки зрения гонки за путевкой на чемпионат Европы сборная Молдавии дома обыграла — 3:2 — поляков с Робертом Левандовским, не обратив внимание на два пропущенных в первые полчаса мяча. Для польской команды, притом что ее ждали на верхушке таблицы группы, это уже второе поражение в турнире, и она застряла на предпоследнем месте перед фарерцами. А лидируют чехи, которые, впрочем, не слишком оторвались от албанцев, молдаван и даже тех же поляков.
Группа F
Сборная Бельгии в июне ненадолго превратилась в хедлайнера новостей благодаря демаршу своего голкипера Тибо Куртуа. Он покинул ее расположение после завершившегося вничью матча с австрийцами из-за конфликта с новым тренером Доменико Тедеско. Бельгийцы и без Куртуа, с травмированным Кевином Де Брёйне без проблем разобрались с эстонцами, но перелопаченная Тедеско после неудачного чемпионата мира команда (ее поклонникам приходится привыкать к незнакомым до сих пор персонажам, в том числе с заковыристыми фамилиями — таким, как Майк Тресор Ндайишимийе) пока отстает от австрийцев на три очка, правда, при матче в запасе. Зато шведы после проигрыша австрийцам уже в четырех баллах позади.
Группа G
В этой группе в июне определились два явных и предсказуемых лидера. У сборных Венгрии и Сербии по семь очков. А какую-то опасность для них, и то, судя по всему, минимальную, представляют разве что черногорцы.
Группа H
Безусловный сюрприз первой половины отборочного цикла — и не мечтавшая прежде о топ-турнирах сборная Казахстана. Весной она нанесла поражение датчанам, теперь обыграла — 1:0 — в гостях североирландцев. По крайней мере мечтать о чемпионате Европы казахстанцы теперь вправе. Они возглавляют классификацию группы, идя вровень с финнами. А страшным в плане бэкграунда, но неказистым в нынешнем сезоне в плане игры датчанам и крепким словенцам, которых от тандема отделяют два балла, нужно догонять.
Группа I
Швейцарцы чуть подпортили себе показатели домашней ничьей — 2:2 — с румынами. Но их позиции все еще прочны — десять очков после четырех матчей. У румынской команды — на два меньше, у израильской — на три. Пожалуй, это весь список участников гонки за путевками на континентальное первенство.
Группа J
В главное событие всего этого июньского окна превратился матч, в котором исландцы принимали португальцев. Благодаря ему Криштиану Роналду превратился в первого в истории футболиста, проведшего 200 встреч за свою национальную команду. Юбилей получился идеальным. Игра грозила завершиться нулевой ничьей, когда в концовке 38-летний Роналду, дебютировавший в сборной еще в 2003 году, переправил головой в сетку фланговый навес Гонсалу Инасиу. Португальцы взяли верх над исландцами и одержали четвертую подряд победу. Путевка в Германию от них никуда не денется. За вторую будет идти борьба между португальскими преследователями. А ближайшие — это словаки и, как ни парадоксально, сборная Люксембурга, которая, впрочем, еще до этой квалификации избавилась от имиджа типичного футбольного «карлика». Сейчас она снова показывает зубы. В рамках июньского окна люксембуржцы взяли верх — 2:0 — над прилично укомплектованными боснийцами на их поле.
Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года
Группа A
И В Н П М О
1. Шотландия 4 4 0 0 9:1 12
2. Норвегия 4 1 1 2 5:7 4
3. Грузия 3 1 1 1 3:4 4
4. Испания 2 1 0 1 3:2 3
5. Кипр 3 0 0 3 2:8 3
Группа B
И В Н П М О
1. Франция 4 4 0 0 9:0 12
2. Греция 3 2 0 1 5:2 6
3. Ирландия 3 1 0 2 4:3 3
4. Нидерланды 2 1 0 1 3:4 3
5. Гибралтар 4 0 0 4 0:12 0
Группа C
И В Н П М О
1. Англия 4 4 0 0 15:1 12
2. Украина 3 2 0 1 4:4 6
3. Италия 2 1 0 1 3:2 3
4. Северная Македония 3 1 0 2 4:11 3
5. Мальта 4 0 0 4 1:9 0
Группа D
И В Н П М О
1. Турция 4 3 0 1 7:5 9
2. Армения 3 2 0 1 7:5 6
3. Уэльс 4 1 1 2 4:7 4
4. Хорватия 2 1 1 0 3:1 4
5. Латвия 3 0 0 3 3:6 0
Группа E
И В Н П М О
1. Чехия 3 2 1 0 6:1 7
2. Албания 3 2 0 1 5:2 6
3. Молдавия 4 1 2 1 4:5 5
4. Польша 3 1 0 2 4:6 3
5. Фарерские острова 3 0 1 2 2:7 1
Группа F
И В Н П М О
1. Австрия 4 3 1 0 9:3 10
2. Бельгия 3 2 1 0 7:1 7
3. Швеция 3 1 0 2 5:5 3
4. Эстония 3 0 1 2 2:6 1
5. Азербайджан 3 0 1 2 2:10 1
Группа G
И В Н П М О
1. Венгрия 3 2 1 0 5:0 7
2. Сербия 3 2 1 0 5:1 7
3. Черногория 3 1 1 1 1:2 4
4. Болгария 4 0 2 2 2:6 2
5. Литва 3 0 1 2 1:5 1
Группа H
И В Н П М О
1. Финляндия 4 3 0 1 10:3 9
2. Казахстан 4 3 0 1 8:4 9
3. Дания 4 2 1 1 7:5 7
4. Словения 4 2 1 1 5:4 7
5. Северная Ирландия 4 1 0 3 2:3 3
6. Сан-Марино 4 0 0 4 0:13 0
Группа I
И В Н П М О
1. Швейцария 4 3 1 0 12:3 10
2. Румыния 4 2 2 0 6:3 8
3. Израиль 4 2 1 1 5:6 7
4. Белоруссия 4 1 0 3 4:10 3
5. Косово 4 0 3 1 3:4 3
6. Андорра 4 0 1 3 3:7 1
Группа J
И В Н П М О
1. Португалия 4 4 0 0 14:0 12
2. Словакия 4 3 1 0 5:1 10
3. Люксембург 4 2 1 1 4:6 7
4. Босния и Герцеговина 4 1 0 3 3:7 3
5. Исландия 4 1 0 3 8:6 3
6. Лихтенштейн 4 0 0 4 0:14 0
Команды, занявшие по итогам отборочного турнира первые два места в группе, выходят в финальную часть Евро-2024.