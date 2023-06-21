«Тинькофф» запустил международные переводы в рупиях

Тинькофф-банк запустил международные переводы в индийских рупиях. Совершить перевод можно без ограничений по сумме в любые банки Индии. Для этого надо обратиться в клиентскую поддержку в чате мобильного приложения или на сайте банка.

Юрлица могут совершать исходящие переводы самостоятельно через личный кабинет. Комиссия для них в зависимости от тарифа составит от 0,2% (минимум 4100 рупий) до 0,15% (минимум 2500 рупий, максимум — 24 800 рупий).

В банке заявили, что за первую тестовую неделю его клиенты уже отправили 50 млн рупий. Для физлиц с подключенной подпиской Tinkoff Premium и Tinkoff Private такие переводы бесплатны, в других случаях фиксированная комиссия — 1500 рупий.

В июне банк «Открытие» запустил для бизнеса прямые платежи в индийских рупиях. По итогам первых четырех месяцев 2023 года Россия поднялась на четвертое место в числе крупнейших торговых партнеров Индии.

Лаура Кеффер