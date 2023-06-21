Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тинькофф» запустил международные переводы в рупиях

Тинькофф-банк запустил международные переводы в индийских рупиях. Совершить перевод можно без ограничений по сумме в любые банки Индии. Для этого надо обратиться в клиентскую поддержку в чате мобильного приложения или на сайте банка.

Юрлица могут совершать исходящие переводы самостоятельно через личный кабинет. Комиссия для них в зависимости от тарифа составит от 0,2% (минимум 4100 рупий) до 0,15% (минимум 2500 рупий, максимум — 24 800 рупий).

В банке заявили, что за первую тестовую неделю его клиенты уже отправили 50 млн рупий. Для физлиц с подключенной подпиской Tinkoff Premium и Tinkoff Private такие переводы бесплатны, в других случаях фиксированная комиссия — 1500 рупий.

В июне банк «Открытие» запустил для бизнеса прямые платежи в индийских рупиях. По итогам первых четырех месяцев 2023 года Россия поднялась на четвертое место в числе крупнейших торговых партнеров Индии.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...