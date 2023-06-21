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Коммерсантъ FM
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Моргенштерна оштрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и блогера Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) из-за неуказание статуса иноагента в соцсетях. Каждому из них назначен штраф 40 тыс. руб.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

В случае с музыкантом поводом для составления протокола стали три поста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена). Его адвокат Александр Никитин сказал, что нельзя привлекать к ответственности человека, находящегося за пределами России. «Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые в инсту закинул, посмотрите". Эти публикации носят личный, бытовой характер, это не политические высказывания»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Протокол на господина Светова составили за ролик о смерти Сталина. Адвокат блогера сказала, что он не признает статус иноагента, а мониторить личные страницы на предмет наличия маркировки закон не разрешает, передает его слова Telegram-канал «Осторожно, новости».

Минюст внес Моргенштерна в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Музыкант пытался оспорить включение в реестр, но суд встал на сторону министерства. Рэпера также оштрафовали на 100 тыс. руб. по административному делу о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Лаура Кеффер

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