Сегодня исполняется 58 лет министру юстиции РФ Константину Чуйченко

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет Герой Труда Российской Федерации, народный артист РСФСР Никита Михалков:

— В тяжелые времена на людей, облеченных властью, особенно взваливается ответственность за чужие судьбы. И мне кажется, что для этих людей одним из главных качеств является живое отношение к человеку. Это очень трудно, проявлять это живое отношение, продираясь сквозь огромное количество законов, правил, инструкций, а с другой стороны, и без этих законов, без этих правил, без этих инструкций тоже невозможно. И я сразу вспоминаю слоган нашего фильма и спектакля «12»: «Может ли быть милосердие выше закона» — это сочетание милосердия и твердости абсолютно необходимо тем, в чьих руках судьбы других людей. Мне нечасто удавалось встречаться с Константином Анатольевичем, но каждый раз, когда это общение происходило, я как раз именно в нем чувствовал этот важнейший синтез — глубины и понимания в принятии решений и твердости в их исполнении, когда они приняты. А самое сложное, что людям на таких постах нельзя уставать, нельзя поддаваться минутной слабости, нельзя переваливать свою ответственность на других. Вот такой жизнью и живет министр юстиции Российской Федерации Константин Анатольевич Чуйченко. И я бы хотел, чтобы он оставался таким же, для чего, конечно же, необходимо здоровье, которого я ему от всего сердца желаю.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»