Гособвинение запросило 19 лет колонии для жительницы Красноярска, устроившей стрельбу в детском саду

В Красноярске начались судебные прения по уголовному делу о стрельбе в детском саду, которую в марте прошлого года, по версии следствия, устроила Полина Дворкина. Гособвинитель, прокурор Красноярского края Роман Тютюник потребовал для подсудимой 19 лет заключения в колонии общего режима с ограничением свободы на два года после освобождения, рассказали в надзорном ведомстве. 27 июня в прениях выступит сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

Как указывается в материалах следствия, 28 марта 2022 года 20-летняя Полина Дворкина, проникшись идеями радикального феминизма, сначала застрелила отца, а затем пришла в ясли с ружьем 12-го калибра, планируя убить мальчиков. Вооруженную девушку задержали воспитательницы детсада. В ходе завязавшейся борьбы произошел выстрел, в результате заряд картечи угодил в стену, никто из детей не пострадал.

В отношении Полины Дворкиной возбудили уголовное по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и заключили под стражу. В середине мая 2023 года по делу начался суд. В первый день слушаний Полина Дворкина заявила, что вину признает частично.

Также как уточнили в прокуратуре края, к Полине Дворкиной подан иск от ее матери, как представителя убитого отца, о взыскании компенсации морального вреда. Сумма в иске – 10 млн руб.

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Илья Николаев