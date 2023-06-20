Область неполной рабочей силы

В ближайшие полтора года предприятиям Нижегородской области необходимо набрать 16 тыс. сотрудников, в том числе под новые инвестиционные проекты. Краткосрочную потребность в кадрах в службе занятости оценили в 6 тыс. человек. С начала года дефицит рабочих рук сократился в полтора раза, отмечают в областном управлении по труду и занятости. Впрочем, госпрограмма субсидирования найма в регионе отстает от плановых показателей, а сами работодатели жалуются, что выбор специалистов в регионе невелик, поэтому требования к соискателям на рабочие специальности становятся все мягче. При этом многие кандидаты используют биржу труда для получения социальных пособий и не спешат устраиваться на работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хороших рабочих в Нижегородской области не хватает

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Хороших рабочих в Нижегородской области не хватает

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

До конца года в Нижегородской области необходимо закрыть около 9 тыс. вакансий на промышленных предприятиях. Общая потребность в ближайшие полтора года с учетом появления новых мощностей оценивается в 16 тыс. рабочих мест. Такой прогноз привел руководитель областного управления по труду и занятости Игорь Пантюхин на экспертной сессии по кадровому потенциалу.

При этом, по его словам, с начала года дефицит специалистов сократился в полтора раза, до 6 тыс. ставок. Это во многом произошло за счет перетока работников из закрывшихся компаний и выхода людей с режимов простоя и неполного рабочего дня.

«Динамика положительная в первую очередь благодаря снижению текучки кадров на предприятиях. Работодатели начали обращать внимание на проблемы, связанные с выгоранием сотрудников, понимать причины увольнений, изменилось отношение к работникам предпенсионного возраста. Сейчас текучесть кадров упала с 10% до 3–5%. Другой вопрос, что рынок непредсказуем: появляются новые заказы, предприятия заключают новые контракты, и необходимо учитывать как гражданское направление, так и оборонное»,— рассказал Игорь Пантюхин.

Предприятия активно обращаются за господдержкой: на данный момент более 325 нижегородских работодателей подали заявки на участие в программе субсидирования найма персонала из социально незащищенных категорий населения: официальных безработных, инвалидов, выпускников, молодежи до 30 лет без опыта работы, находящихся под риском увольнения, вынужденных переселенцев с Донбасса и других. Программа предусматривает бюджетные компенсации оплаты труда сотрудника за первый, третий и шестой месяц его работы в размере МРОТ и социальных выплат.

Основную потребность в кадрах сейчас испытывает загруженный госзаказом оборонно-промышленный комплекс. Для предприятий ОПК предусмотрено возмещение затрат на переезд работника из других регионов и компенсация 12 минимальных размеров оплаты труда. Однако в сравнении с прошлым годом темпы госпрограммы замедлились: к январю 2024 года по ней необходимо закрыть тысячу вакансий, пока удалось привлечь лишь 400 специалистов. При этом работодатели разместили уже 3 тыс. субсидируемых вакансий, добавил господин Пантюхин, отметив, что промышленно развитая Нижегородская область — уязвимый регион с точки зрения трудовых ресурсов.

Главными рисками для предприятий области министр кадровой политики Екатерина Лебедева назвала старение населения, отток молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям и нехватку рабочих профессионалов.

Чтобы исправить ситуацию, чиновники разработали концепцию регионального рынка труда, которую на сессии представили как «первую в России гибкую кадровую стратегию». Она содержит четыре главных направления: подбор и удержание квалифицированных кадров, привлечение и отбор специалистов, эффективность и качество управления персоналом и создание кадровой инфраструктуры. В частности, власти обещают создать школу работодателя, а АНО «Областное кадровое агентство» (ОКА) — совершенствовать взаимодействие с нанимателями.

Заместитель гендиректора агентства Николай Ступин рассказал, что они вводят персональных менеджеров, которые будут заниматься отбором кадров для предприятий под конкретные требования, чтобы отсеять «некачественных кандидатов». ОКА также будет организовывать переобучение и повышение квалификации сотрудников.

Впрочем, из-за нехватки людей многие работодатели уже максимально сократили требования к квалификации соискателей.

«Если бы центр занятости к нам направлял людей, мы бы их брали»,— посетовала заместитель генерального директора АО «Волга» Светлана Горбунова. Представитель ПАО ГАЗ Мария Доломанова добавила, что важнее стало количество, а не качество персонала, поскольку Нижний Новгород — не Москва, которая вытягивает рабочую силу.

«Выбирать не из кого: мы готовы любого брать, кандидатов просто нет»,— посетовала она.

Директор по персоналу АО «Русполимет» Нина Кубанцева уточнила, что основным требованием к кандидатам-мужчинам были здоровье и трудоспособность, но найти их тяжело. При этом многих соискателей сложно уговорить на соблюдение условий господдержки найма, отметила начальник управления по персоналу АО «Научно-производственное предприятие "Полет"» Лариса Аксенова. «Кандидаты, в том числе из других регионов, должны состоять на учете в службе занятости. Тех, кто официально не является безработным, но хочет трудоустроиться, мы просим пройти процедуру, но они неохотно идут регистрироваться на биржу труда. Кто-то категорически отказывается»,— рассказала она.

Вместе с тем другие соискатели используют биржу труда для получения социальных пособий и реально не ищут работу, добавила генеральный советник ОКА Мария Устинова: «Начинаются игры в трудоустройство. Мы понимаем, почему многие работодатели не размещают хорошие вакансии или размещают их по минимуму, так как хотят избавить себя от потока немотивированных людей». Директор по персоналу ПАЗ Максим Петрышев подтвердил, что часть соискателей просили поставить печать об их несоответствии требованиям предприятия при приеме на работу, но получали отказ.

«Мы говорили "нет", поскольку предложили варианты, а человек отказался. И после этого он продолжает находиться на бирже труда. Необходим механизм, чтобы такие люди понимали, что их могут снять с учета»,— заключил он.

Поделившись проблемами, участники сессии договорились активнее взаимодействовать в решении кадрового вопроса.

Владимир Зубарев