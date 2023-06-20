Монахам разрешили чайлдфри

Курултай Башкирии представил в Госдуму отредактированный текст законопроекта о запрете пропаганды среди детей и подростков идеологии чайлдфри. Ранее претензии к документу высказали представители правительства РФ и глава РПЦ. Патриарх Кирилл, в частности, высказал опасение, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем рождение детей. Авторы учли замечания и внесли соответствующие правки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Курултай Башкирии вновь внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей и подростков. Его авторы предлагают внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Поправками предусмотрено признать незаконной пропаганду добровольного отказа от рождения детей. В тексте дается определение, что именно следует считать такой пропагандой.

Башкирские законотворцы в соавторстве с депутатами Госдумы Эльвирой Аиткуловой и Риммой Утяшевой предложили расширить перечень запрещенной для распространения среди несовершеннолетних информации, включив в него «добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности», в сентябре 2022 года. Однако спустя два месяца на законопроект поступил отрицательный отзыв правительства России. Вице-премьер Дмитрий Григоренко указал авторам инициативы на отсутствие в документе определений «добровольного отказа от рождения детей» и «идеологии бездетности». Кроме того, отмечалось в отзыве, указанные понятия входят в понятие «информация, отрицающая семейные ценности», а это уже является запрещенным для распространения среди детей и подростков контентом.

2 марта 2023 года Курултай решил отозвать документ с рассмотрения — к тому моменту региональный парламент с госпожой Аиткуловой (Римма Утяшева ранее отказалась от авторства законопроекта) уже направили в Госдуму новую версию поправок, в которой были учтены поступившие замечания. Депутаты сформулировали, что следует считать «добровольным отказом от рождения детей», и исключили из текста «идеологию бездетности».

Однако и на этот раз последовал негативный отзыв кабмина: Дмитрий Григоренко вновь назвал избыточными предложенные изменения.

В заключении, подписанном председателем профильного комитета Госдумы Ниной Останиной, отмечается, что «законопроект вызвал высокий общественный резонанс со стороны граждан, общественных и религиозных организаций, а также представителей медиаиндустрии».

На сей раз речь идет о претензиях, высказанных патриархом Кириллом. Глава РПЦ указал, что принятие поправок в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем рождение детей. При этом правовое управление Госдумы усмотрело необходимость внесения корреспондирующих изменений в федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка. В связи с этим авторам инициативы предложили вновь изменить текст документа.

Законопроект в очередной раз скорректирован и уже направлен в Госдуму, сообщили в парламенте Башкирии. На этот раз в нем предусмотрено, что информация об отказе от рождения детей, связанном с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями, не будет относиться к запрещенной. «В целом концепция документа нашла широкую поддержку в обществе и депутатском корпусе»,— заявил спикер Курултая Константин Толкачев. По его мнению, «разворот от чуждых западных ориентиров к традиционной российской самоидентичности требует настороженности по отношению к информационным угрозам».

В случае принятия поправок распространение информации о нежелании иметь детей будет квалифицироваться как административное правонарушение, в качестве наказания за которое предусмотрен штраф: для физлиц — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов надеется, что на этот раз законопроект о запрете пропаганды чайлдфри будет принят. Пропаганду чайлдфри он назвал «отвратительной мерзкой девиацией, место которой на украинской помойке». По мнению господина Милонова, путь законопроекта был бы менее сложным, если бы депутаты Курултая инициировали его принятие совместно с Госдумой — это позволило бы избежать формальных ошибок. «Это бы лишило противников законопроекта возможности втыкать радужные шпильки в наши колеса,— уточнил он.— Ничего — продавим, примем».

Наталья Балыкова, Уфа