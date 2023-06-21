«Аструм» заступила на «Фабрику»

Входящее в АО «Мультипликатор Групп» ООО «Аструм», которое аккумулирует бывшие игровые активы My.Games, получило 50% в ООО «Фабрика развлечений». Последнее входило в одну из старейших игровых компаний России Nikita.Online. У «Фабрики развлечений» есть собственный магазин Game.xp и права, например, на многопользовательскую ролевую игру «Сфера». Источники “Ъ” предполагают, что «Мультипликатор Групп» расширяет активы, чтобы привлечь стратегического инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В базе «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” обнаружил, что ООО «Аструм» (входит в АО «Мультипликатор Групп») в мае получило 50% в разработчике и дистрибуторе видеоигр ООО «Фабрика развлечений». Ранее ООО принадлежало Nikita Management, зарегистрированному на Британских Виргинских островах. В портфеле «Фабрики развлечений», которая была подразделением старейшей российской игровой группы Nikita.Online (основана в 1991 году),— игровой магазин Game.xp, а также, например, многопользовательские ролевые игры (MMO RPG) «Сфера», Karos, Rappelz, мобильные «Цена свободы» и «Цена свободы 2», компьютерные Parkan, Parkan 2 и т. д.

Собеседник “Ъ” в одном из игровых холдингов говорит, что компания «Аструм» получила «Фабрику развлечений» от My.Games (в конце 2022 года объявила об уходе из России) при разделе активов. Это подтвердил гендиректор «Аструм» Сергей Ефремов, на вопрос “Ъ” о планах развития актива он ответил, что «пока все останется без изменений». В «Фабрике развлечений» на запрос не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фабрика развлечений» было учреждено в 2004 году шестью физлицами: Никитой и Ниной Скрипкиными, Александром Округовым, Виктором Муроговым, Степаном Зотовым и Олегом Костиным. С 2007 года компания стала принадлежать Nikita Management Limited. В том же году Nikita вместе с Nival Online, IT Territory, TimeZero и Nikita.Online вошла в игровой холдинг Игоря Мацанюка Astrum Online Entertainment, который в 2009 году вошел в состав Mail.ru. В апреле 2023 года офшор пропал из состава учредителей, теперь ООО «Фабрика развлечений» на 50% принадлежит «Аструм», на 27,5% Олегу Костину и на 22,5% Степану Зотову. Выручка компании по итогам 2022 года составила 85 млн руб. при убытке 7,4 млн руб.

Сейчас в портфеле АО «Мультипликатор Групп», помимо «Аструм» и «Фабрики развлечений», есть разработчики игр «Пиксоник», «Имбакод», «Смартфонио», «Н-Джинн», а также «Гейм Альянс» — СП с дистрибутором игр Innova, который владеет игровым магазином 4Game. Помимо этого, «Аструм» занимается запуском сервисов, которые потенциально помогут ей привлечь аудиторию на свои площадки: в мае стало известно, что компания готовит к запуску AdvertDA — сервис для монетизации стримингов (см. “Ъ” от 25 мая).

У российских структур Nikita.Online остался перечень продуктов, которые сейчас можно назвать «историческим наследием» и перезапустить, полагает основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев: «Скорее всего, "Аструм" не хочет упускать эту возможность. В первую очередь компанию может интересовать "Сфера" — эта MMO выглядит наиболее логичной для дальнейшего развития». Также господин Махтиев добавляет, что для «Аструм» разумно продолжить «покупать все, что осталось на рынке, чтобы занять наибольшую долю».

Собеседник “Ъ” в одном из игровых холдингов считает, что сейчас задача «Аструм», как и ее головной структуры «Мультипликатор Групп», консолидировать как можно больше проектов, а потом привлечь стратегического инвестора: «Это может быть АФК "Система", "Ростелеком", Сбербанк — вариантов не так много». Источник “Ъ” в русскоязычной игровой студии предполагает, что «Аструм» продолжит поглощать имеющиеся на российском рынке проекты, но не будет инвестировать в их развитие: «Скорее всего, "Аструм" соберет портфель проектов, а затем интегрируется в VK, переведя их аудиторию в игровые сервисы компании».

Никита Королев